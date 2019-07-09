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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
09.07.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

Madagaskar, Afrika Uluslar Kupası'nda tarih yazıyor

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Madagaskar, Afrika Uluslar Kupası'nda tarih yazıyor

Madagaskar Milli Futbol Takımı, ilk kez katıldığı Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükselerek dikkatleri üzerine çekti.

Mısır'ın ev sahipliği yaptığı 32. Afrika Uluslar Kupası'nda, Moritanya ve Burundi ile tarihinin bu turnuvadaki ilk deneyimini yaşayan Madagaskar, büyük sürprize imza attı.

Afrika kıtasının güneydoğusundaki ada ülkesi Madagaskar, son 8 takım arasına girerek dikkatleri üzerine topladı.
1897'den bağımsızlığını ilan ettiği 1960'a kadar Fransız işgali altındaki Madagaskar'ın milli futbol takımı, ilk maçına çıktığı 1947'den bu yana tarihinin en önemli başarısını yakaladı.

Milli takımın bu başarısı, yüzölçümü açısından dünyanın en büyük dördüncü adası olan ve yaklaşık 27 milyon nüfusa sahip Madagaskar'ın halkına da büyük sevinç yaşattı.

Madagaskar'ın, 2004 şampiyonu Tunus ile karşılaşacağı çeyrek final maçı, 11 Temmuz Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak.



Namağlup devam ediyor

Teknik direktörlüğünü 2017'den beri Fransız Nicolas Dupuis'nin yaptığı Madagaskar, B Grubu'nu namağlup lider tamamladı.

İlk karşılaşmasında Gine ile 2-2 berabere kalarak ilk puanını alan Madagaskar, Burundi'yi 1-0 yenerek ilk galibiyetini elde etti.

Madagaskar, turnuvada 7 defa final oynayan ve bunların 3'ünden kupayla ayrılan Nijerya'yı da 2-0 mağlup etti ve 7 puanla son 16 turuna yükseldi.

FIFA dünya sıralamasının 108. basamağındaki Madagaskar, Demokratik Kongo ile çeyrek finale çıkma mücadelesi verdi.

Madagaskar, normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçı, penaltılar sonucu 4-2 kazanarak masalsı yolculuğunu sürdürdü.

Madagaskar, Afrika Uluslar Kupasında tarih yazıyor

Tunus, çeyrek finale yükseldi
Tunus, çeyrek finale yükseldi

İlk ve yedek 11'e iki oyuncu

Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) belirlediği grup aşamasının en iyi 11'i ve en iyi yedekleri arasına Madagaskar'dan 2 futbolcu girdi.

Bulgaristan Birinci Ligi'nin şampiyonu Ludogorets'te top koşturan orta saha oyuncusu Anicet Abel, en iyi 11'e seçildi.

Suudi Arabistan Birinci Ligi ekibi El-Adalah'ta forma giyen forvet oyuncusu Carolus Andriamatsinoro da en iyi yedekler arasına yer aldı.

Andriamatsinoro, şu ana kadar turnuvada 2 kez fileleri havalandırdı. Anicet ise bir gol kaydetti.

Madagaskar kadrosunun öne çıkan isimleri arasında Marco Ilaimaharitra (Charleroi), Rayan Raveloson (Troyes), Thomas Fontaine (Reims) ve Ima Andriatsima (Clermont Foot) da bulunuyor.

35 yaşındaki santrafor Andriatsima, biri son 16 turunda olmak üzere attığı toplam 14 golle Madagaskar Milli Takımı'nın en skoreri unvanını taşıyor.

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