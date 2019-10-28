Maçtan sonra tribünde arbede!
Medipol Başakşehir’in sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından her iki takımın taraftarları arasında arbede yaşandı.
Süper Lig’in 9. haftasında Başakşehir, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Karadeniz ekibinin son dakikada attığı ikinci golün ardından tribünler karıştı. Turuncu-lacivertli taraftarların yer aldığı tribünlerde bulunan ve Trabzonspor’un attığı gole sevinen bordo-mavili futbolseverlere Başakşehirliler tepki gösterince arbede çıktı. Güvenlik güçleri araya girerek kavganın büyümesini engellemeye çalışsa da olaylar stat dışına taştı.
7 MAÇLIK YENİLMEZLİK!
Sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Başakşehir, ligdeki yenilmezlik serisini de 7 maça çıkarmış oldu. Süper Lig’in 9. haftasında Başakşehir, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla yenilmezlik serisini 7 maç yaptı. Ligdeki son mağlubiyetini ikinci haftada deplasmanda Fenerbahçe’ye karşı 2-1’lik skorla alan Okan Buruk’un öğrencileri, söz konusu karşılaşmadan sonra oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.
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