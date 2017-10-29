'Maçta, öyküyü bir kişi değiştirebilir'

İşte, Uğur Meleke'nin ilk 45 dakikayla ilgili görüşleri...

İlk yarıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Net bir Trabzonspor üstünlüğü var. Bordo-mavililer Galatasaray’ın zayıf karnına çalıştılar, önde baskı yaptılar. Galatasaray sezon başından beri önde baskı yediğinde geriden çıkma konusunda büyük sıkıntılar yaşıyor, yine yaşıyorlar. Benim anlamadığı şu: Madem kısa pasla çıkamıyorsunuz, niye uzun oynamayı düşünmüyorsunuz? Muslera pekala zaman zaman Gomis’e uzun oynayarak çıkarabilir takımını.



Trabzon’un bu kadar coşkulu oynamasının sırrı ne?

İsteksiz Sosa’nın olmayışı önemli. Yusuf on numarada maestro gibi. Sosa’nın yokluğunda duran topları da Yusuf kullandığı için çok daha etkililer. Bu takımın on numarası Yusuf olduğunda oyunları 180 derece değişiyor.



Galatasaray’ın bu gidişatı durdurması için ne yapması gerek?

İlk yarıda ne yaptıysa tersini... Savunmadan uzun toplarla Gomis’e çıkabilirler. Orta sahadaki benzerlerden birini çıkarıp Rodrigues’i sokabilirler. Herkes birbirine benziyor, farklı bir Rodrigues öyküyü değiştirebilir.