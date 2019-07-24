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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
24.07.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

Maçta başına darbe aldı, hayatını kaybetti!

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Maçta başına darbe aldı, hayatını kaybetti!

ABD’nin Maryland eyaletinde bir boks maçında başına aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçiren 28 yaşındaki Rus boksör Maksim Dadaşev hayatını kaybetti.

Rus boksör Maksim Dadaşev, cuma günü ABD’nin Maryland eyaletindeki Oxon Hill bölgesinde düzenlenen hafif orta siklet boks maçında kafasına aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçirdi.

Porto Ricolu rakibi Subriel Matias ile yaptığı maçın ardından soyunma odasında beyin kanaması geçiren 28 yaşındaki Dadaşev, hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Rusya Boks Federasyonu tarafından bugün yapılan açıklamada, beyninde ödem bulunduğu için 5 gündür hastanede tedavi gören Dadaşev’in kurtarılamadığı belirtildi.

Rusya Boks Federasyonu Genel Sekreteri Umar Kremlev, federasyonun Dadaşev’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatacağını söyledi.

“Olanlar hakkında gerçeği bilmemiz gerekiyor. Bir tür ihmalin olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullanan Kremlev, federasyonun Dadaşev’in ailesine maddi destek vereceğini belirtti.

Dadaşev, geçtiğimiz yıl hafif orta siklette eski dünya şampiyonları Darleys Perez ve Antonio DeMarco'yu yendikten sonra yükselen bir yıldız olarak görülmüştü. Cuma günü yapılan maçtan önce Dadaşev 13 maçtan 11'ini nakavtla kazanmıştı.

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