Macro Maniacs Şampiyonluk Ligi’nde
Beşiktaş Espor ve Macro Maniacs arasında oynanan Yükselme Ligi Finali sonuçlandı. Rakibi Beşiktaş’ı 3-2 yenen Macro Maniacs, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nin yeni ekibi oldu.
Seride 2-0 geriden gelerek müthiş bir geri dönüşe imza atan Macro Maniacs, sezonun en ilgi çekici takımı olmayı başardı.
Bu sonuca rağmen Beşiktaş Espor’un Şampiyonluk Ligi’ne yükselme şansı devam ediyor. Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nin 7.’si ile Yükselme Ligi’nin 2.ve 3.’sünün yer alacağı turnuvanın kazananı lige katılan son ekip olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle