Maçlardan sonra idmanları da izleyecek! Lucescu...

Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra A Milli Takım’da kelimenin tam anlamıyla yepyeni bir sayfa açıldı. Ay Yıldızlılar’ın yeni patronu Lucescu, formaya veda eden Arda Turan ve Volkan Demirel gibi yıldızları kadroya döndürmek için düğmeye basarken, farklı açılımları da hayata soktu. Geçtiğimiz hafta Galatasaray antrenmanına giden ve hem Tudor hem de Selçuk İnan ile bir araya gelen deneyimli hocanın bundan sonraki süreçte de özellikle 4 büyüklerin çalışmalarını yerinde takip edeceği öğrenildi.

İZLENİYORSUNUZ

Bu yeniliğin amacı, yabancı serbestliği sebebiyle genelde kadrosunu yabancı oyunculardan oluşturan takımlardaki yerli futbolculara ‘izleniyorsunuz’ mesajı vermek ve maçlarda takip edilemeyenlerin son durumu antrenmanlarda görmek. Elbette Lucescu’nun tüm takımların idmanlarına yetişmesi söz konusu değil. Tam bu noktada da devreye Rumen çalıştırıcının yardımcıları girecek.

HERKES MEMNUN

Lucescu, ekibini sürekli bir değişimle antrenmanlarda görevlendirecek, düzenli olarak raporlar alacak. Ayrıca gerek gördüğü durumlarda takımların teknik direktörleriyle de bi araya gelecek ve onlardan da fikirlerini talep edecek. Bu gelişmeden hem yerli futbolcuların hem de kadroya giremeyen oyuncularını motivasyonda zorlanan teknik adamların bir hayli memnun olduğu öğrenildi.

RAKİPLERE DE YAKIN MARKAJ

A Milli TakımTeknik Direktörü Lucescu, sadece kendi ekibimizle ilgili değil, rakipler için de çok detaylı bir çalışma yürütüyor. Beyin takımına, Eylül ayı içinde oynayacağımız Ukrayna ve Hırvatistan’ı büyüteç altına alma talimatı veren Rumen hocanın gelecek olan rapor doğrultusunda planlarını şekillendirecek. Lucescu’nun kendisinin de bizzat Ukrayna ve Hırvatistan’ın son karşılaşmalarını bizzat izleyeceği dile getirildi.

İLK HAFTADA YARI YARIYA

Lucescu’nun en büyük sıkıntısı yabancı serbestliği sebebiyle ligde azalan yerli oyuncu sayısı. Öyle ki, Süper Lig’in 2017- 2018 sezonunun açılış haftasında bu durum rakamlarla da ortaya çıktı. Oynanan 9 mücadelede sadece 61 Türk futbolcu kadroda kendisine yer bulurken, yabancı sayısı ise 137’ydi.

BAHANE YERİNE ÇÖZÜM ÜRETTİ

Fanatik gazetesi Galatasaray muhabiri Metin Karabaş Lucescu hakkındaki düşüncelerini belirtti. Milli takımımızla ilk resmi sınavına 2 Eylül’de Ukrayna deplasmanı ile çıkacak olan Lucescu, üç gün sonra ise Eskişehir’de Hırvatistan’ı yıkmak için mücadele verecek. Bu kritik sınavlar öncesi elini çabuk tutan tecrübeli teknik adam öncelikli olarak lig maçlarını yerinde takip etti. Fakat sahada çok büyük oranda yabancı sayıda futbolcunun olması Lucescu’nun yeteri kadar done edinememesine neden oldu. Lucescu tecrübesinde bir teknik adamın göreve gelmeden önce bu durumdan haberdar olmama ihtimalini düşünmüyorum. Zaten o da çözüm üretme noktasında hemen harekete geçti. Maçlarda sahada izleyemediği oyuncuları antrenmanlarda takip etme kararı alan başarılı hoca ilk olarak Galatasaray idmanını ziyaret etti. Şartların değişmeyeceğini bilen Rumen teknik adam, bahane üretmek yerine çözüm üretme yoluna gitti. Bu uygulama işe yarar mı bilinmez ama şartlardan yakınıp elini taşın altına sokmayan teknik adamlara örnek teşkil edebilir.

ERDOĞAN MORALİ

Göreve hızlı bir başlangıç yapan Lucescu, önceki akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in de bulunduğu, son derece samimi bir havada geçen toplantıda Erdoğan’ın Rumen hocaya bundan sonraki süreç için başarılar dilediği, milli takımın Türkiye’deki değerini bir kez daha anlattığı öğrenildi. Bu görüşmenin de deneyimli çalıştırıcıya büyük moral olduğu bildirildi.

BODRUM’DA TERiM İLE ÖZEL ZİRVE

Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beylerbeyi’nde bir araya gelen Lucescu’nun dünkü adresi ise Bodrum’du. TFF yöneticisi Ali Dürüst ile birlikte soluğu Ege’de alan A Milli Takım’ın yeni patronu, meslektaşı ve kısa süre önce Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden alınan Fatih Terim ile bir araya geldi. Bu kritik görüşmede Luce’nin Terim’e, “Sizin destek ve yardımınıza her zaman ihtiyacımız olacak” mesajlarını verdiği, Terim’in de bu görüşmeden son derece memnun olduğu kaydedildi. (Fanatik)