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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
Çeviren: Cengiz İzmitli
02.05.2018 - 14:12, Son Güncelleme:

"Maçlardan önce kan aktarımı yapılıyordu" dedi, Rusya karıştı!

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"Maçlardan önce kan aktarımı yapılıyordu" dedi, Rusya karıştı!

Hibernian'ın eski oyuncusu Garry O'Connor, Lokomotiv Moskova günlerinden çarpıcı açıklamalar yaptı, ortalığı ayağa kaldırdı.

Simon Ferry'nin "Open Goal" programına konuk olan Hibernian'ın eski oyuncusu Garry O'Connor, maçlardan önce kan aktarımı yapıldığını şu sözlerle anlattı:

"Belli bir miktarda kanınızı alıyorlardı. Temizledikten sonra geri enjekte ediyorlardı ve basınç odasına giriyorduk. Sonrasında maça çıkıyorduk. Maç sırasında 2 tane 90 dakikayı çıkartabilecek gibi hissediyordum."

Lokomotiv Moskova'nın eski doktoru Alexander Yardoshvili, O'Connor'ı "deli" olarak nitelendirdi

"Öncelikle, böyle bir prosedürü futbol kulüplerinde uygulayamazsınız. Bu tarz bir operasyonu ancak hastanelerde yapabilirsiniz. Doğruyu söylemek gerekirse Garry bunu nereden çıkardı bilmiyorum, adeta hayal ürünü! Alkolik, madde bağımlısı ve kuruntulu bir kişiliği var. Bahsettiği metotlar tamamen saçmalık. Bunu bağışıklık sistemi olmayan hastalara uygulayabilirsiniz, futbolda değil." dedi.

Zamanın Lokomotiv Moskova Başkanı Valery Fillatov ise durumun "küstah" bir yalandan ibaret olduğunu belirtirken, beraber forma giydiği Diniyar Bilyaletdinov ise şunları söyledi:

"Sanırım kendi başına bunları yapıyordu. Kesinlikle takımla değil."

Maçlardan önce kan aktarımı yapılıyordu dedi, Rusya karıştı

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