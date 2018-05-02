"Maçlardan önce kan aktarımı yapılıyordu" dedi, Rusya karıştı!
Hibernian'ın eski oyuncusu Garry O'Connor, Lokomotiv Moskova günlerinden çarpıcı açıklamalar yaptı, ortalığı ayağa kaldırdı.
Simon Ferry'nin "Open Goal" programına konuk olan Hibernian'ın eski oyuncusu Garry O'Connor, maçlardan önce kan aktarımı yapıldığını şu sözlerle anlattı:
"Belli bir miktarda kanınızı alıyorlardı. Temizledikten sonra geri enjekte ediyorlardı ve basınç odasına giriyorduk. Sonrasında maça çıkıyorduk. Maç sırasında 2 tane 90 dakikayı çıkartabilecek gibi hissediyordum."
Lokomotiv Moskova'nın eski doktoru Alexander Yardoshvili, O'Connor'ı "deli" olarak nitelendirdi
"Öncelikle, böyle bir prosedürü futbol kulüplerinde uygulayamazsınız. Bu tarz bir operasyonu ancak hastanelerde yapabilirsiniz. Doğruyu söylemek gerekirse Garry bunu nereden çıkardı bilmiyorum, adeta hayal ürünü! Alkolik, madde bağımlısı ve kuruntulu bir kişiliği var. Bahsettiği metotlar tamamen saçmalık. Bunu bağışıklık sistemi olmayan hastalara uygulayabilirsiniz, futbolda değil." dedi.
Zamanın Lokomotiv Moskova Başkanı Valery Fillatov ise durumun "küstah" bir yalandan ibaret olduğunu belirtirken, beraber forma giydiği Diniyar Bilyaletdinov ise şunları söyledi:
"Sanırım kendi başına bunları yapıyordu. Kesinlikle takımla değil."
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