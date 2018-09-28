Maçlar oynanmayacak! Fırtına yüzünden...
Hafta sonu İzmir’e ulaşması beklenen tropikal fırtına nedeniyle İzmir’de 29 ve 30 Eylül’de oynanacak tüm amatör futbol müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi.
Hafta sonu Türkiye’nin batı kıyılarına ulaşması beklenen tropikal fırtına İzmir’de futbol maçlarını iptal ettirdi. İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, 2930 Eylül tarihlerinde İzmir’de oynanması planlanan tüm amatör futbol müsabakalarının Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan raporlar doğrultusunda, aşırı olumsuz hava koşulları sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.
Ertelemenin, Türkiye Futbol Federasyonu’nun bilgisi dahilinde yapıldığı aktarılırken, ertelenen müsabakalarda 28 Eylül 2018 tarihinden sonra tescili yapılmış olan oyuncular, yöneticiler ve teknik adamların yer alamayacağı belirtildi.
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