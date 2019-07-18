Maçlar Digiturk’te yayınlanacak mı?

Son 1 aydır yayıncı kuruluş ve Süper Lig kulüpleri arasında devam eden görüşmelerde bir sonuç alınamadı. Peki yayıncının bırakıp gitmesi mümkün mü?

Spor Toto Süper Lig 2019/20 sezonunun başlamasına kısa bir süre kala yayıncı kuruluş ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Konuyla ilgili olarak yayıncı kuruluşun teklifi 500 milyon doları 3.80 TL’lik kura sabitlemek. Ancak Kulüpler Birliği Vakfı buna karşı çıkıyor ve yayıncı kuruluş Digiturk’un yeni sezon öncesi yapması gereken 125 milyon dolarlık ödemeyi Türkiye Futbol Federasyonu’nun hesabına göndermesini istiyor. Tüm bu gelişmelerin dışında perde arkasında ise farklı pazarlıklar yaşanıyor...

Yetkililerin verdiği bilgiye göre yayıncı kuruluş gelecek sezonlarda da Süper Lig maçlarını ekrana taşımaya devam edecek. Bunun için de iki haklı nedenleri bulunuyor.

1-İhale şartnamesindeki ağır tazminat maddeleri...

2-Fikstür çekimi için TFF’ye yaptığı başvuru...

SÖZLEŞMEYE GÖRE NE KADAR CEZA ÖDER?

Yayıncı kuruluş bugün ligden çekilmeye karar verdiği taktirde;

· 109 milyon dolar ceza,

· 166 milyon dolarlık teminat,

· 150 milyon dolar da kalan 3 sezon için ceza ödemek zorunda. Bu rakam toplam 425 milyon doları buluyor. Ancak sözleşmedeki maddelere göre kulüpler geri kalan 3 sezon için ayrıca 1.5 milyar dolarlık dava da açabilir. Kısacası, TFF nasıl ki, “Süper Lig’in yayın hakları için 700 milyon dolar veren şirket çıktı” diyerek sözleşmeyi iptal edemiyorsa, Digiturk’ün de “Ben bu parayı ödeyemiyorum, çekileceğim” demesi hiç de kolay değil.

DERBİ MAÇLARINI BİRLİKTE BEKLEYELİM

3.80 TL’lik kurda direten yayıncı kuruluşun, bir yandan da fikstür çekimi için Türkiye Futbol Federasyonu’ndan ilginç bir talepte bulunduğu öğrenildi. Yayıncı kuruluş yetkilileri fikstür çekiminden önce TFF’ye, derbi maçları

nın oynanacağı haftalar ve tarihlerle ilgili talepte bulundu. Yayıncı kuruluşun bu başvurusu sonrası ise kulislerde, “Gelecek sezon da maçları yayınlayacaklar” sesi yükselmeye başladı.

DİGİTÜRK'ÜN ÇEKİLMESİ DURUMUNDA KONUŞULANLAR

Bu konuda Turkcell ve TRT ortaklığı gündeme geldi, ancak konuyu Turkcell tarafı doğrulamadı. · Bir başka kulise göre ise; Kulüpler Birliği Vakfı ile bir spor medyası ortak şirket kurup maçların yayın hakkını alması. Yayın haklarını alan bu şirketin her maçı farklı bir kanala satması.

· Eğer 3.80 TL’lik sabit kur onaylanırsa kulüpler ne kaybeder?

· BeIN Sports’un 2019/20’de ödemesi gereken minimum tutar...

Son 1 ayda neler yaşandı

· Yayıncı ile ilgili sorunu ilk gündeme getiren Konya Başkanı Hilmi Kulluk oldu ve “BeIN Sports Türkiye’den çekilmek istiyor” açıklaması yaptı.

· Hemen ardından Digiturk, “Söz konusu anlaşma kapsamındaki bazı ticari hususlar hakkında TFF’den doğal ve makul taleplerde bulunduk” dedi.

· Bunun ardından TFF yöneticileri, Kulüpler Birliği Vakfı temsilcileri ile yayıncı kuruluş Digiturk’ün yetkilileri, Riva’daki tesislerde bir araya geldi.

· Toplantının ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret orman, “Yayıncı kuruluşun yöneticileriyle çok iyi bir ilişkimiz var. Hep birlikte bu pastayı nasıl büyütürüz onun çalışmasının içinde olmamız lazım” dedi.

· Yayıncı kuruluşun yıllık 500 milyon dolarlık ödemeyi 3.80 TL kuruna sabitlemek istediği ortaya çıktı.

· Önceki gün Fikret orman şu açıklamayı yaptı: “Sezon başında bir avans ödemesi yapılıyor, 15 günlük süreci vardı ve yapılmadı. Biz de yayıncı kuruluşun sözleşmeye sadık kalmasını istiyoruz” dedi.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!