Maçın kaderini yine Ozan Tufan çizer!

Sarı lacivertlilerin ilk 11'ini nasıl buldun?

Fenerbahçe ofansif ağırlıklı bir kadro ile sahada. Bu kadro gole gitmekte zorlanmayacaktır. Defansif anlamda nasıl olacağı ise Ozan'ın performansı ile belirlenir.

Nasıl bir görüntü bekliyorsun?

Fenerbahçe resmi sitesi dizilişi 4-4-2 olarak verdi. Bu belki de yeni Fenerbahçe'nin ilk maçı olacak. Dirar ve Valbuena'dan orta alana destek alacak olan Aykut Kocaman, Guiliano'yu ise sürekli hücum bölgesine sokacak.

Kilit nokta nedir bu akşam?

Maçın kilidini Fenerbahçe'nin, Emre'ye yapacağı pres belirler. O bölgede Emre kitlenirse Başakşehir'in tüm hatları kesilir.