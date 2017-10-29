Maçın kilit adamı Selçuk İnan

Galatasaray'da Trabzonspor maçında kilit isim kim olur?

Maçın kaderini Selçuk İnan belirleyecek! Belhanda'nın kart cezalısı olduğu maçta Selçuk İnan bu sezon ilk kez 11'de olacak. Selçuk'un çizeceği performans maçın iki takım adına kaderini tayin edecek. Selçuk İnan eline geçen bu fırsatı iyi kullanır ise, Galatasaray adına maç rahat geçer. Selçuk'un Galatasaray taraftarı ile barış ilan etmesi adına bugün yüzde 100'ü ile oynaması gerekli. Selçuk ofansif anlamda iyi oynar ve orta sahada takımını iyi yönetirse Galatasaray, Trabzonspor deplasmanından 3 puan ile döner....

Tudor'un Trabzonspor planı nedir?

Tudor iyi bir ritim bulduğu ligde Galatasaray takımı ile oynamaya başladı. Fenerbahçe maçında takımını üçlü defans kurgusu ile sahaya süren Tudor, hafta başından bu yana belirttiğimiz gibi bu kez mevcut düzeni yani dörtlü savunma şablonu ile sahaya çıkacak. Şimdi öncelikle Galatasaray takımı bu sık değişikliğe nasıl reaksiyon verecek, o bir merak konusu... Ayrıca Tudor, bu kez defansta Serdar yerine Denayer, Latovlevici yerine ise Linnes'e şans veriyor. Mariano-Maicon-Denayer-Linnes dörtlüsü sezon başından bu yana ilk kez yan yana oynayacak! Bu dörtlünün çizeceği performansta maçın Galatasaray adına seyrini belirler...

Trabzonspor'un Galatasaray karşısında nasıl bir performans göstermesini bekliyorsun?

Trabzonspor'da, Burak Yılmaz, Rodallega ve Mas oynamayacak. İçlerinde en büyük eksiklik kuşkusuz ki Burak Yılmaz... Burak, bir golcüden öte komple bir hücum silahı ve lider özellikleri bulunan, sahada takımını ayağa kaldıracak üst düzey tecrübeye sahip bir isim. Trabzonspor'un bu sezonki Başakşehir ve ilk yarısında sakatlansa da Fenerbahçe maçlarında takımını ayakta tutan isim Burak'tı... Trabzonspor, Burak'ın eksikliğini hisseder. Trabzonspor ilk yarıda geriye düşerse işi zorlaşır. Yıldızlarından yoksun, değişim sürecinde olan Trabzonspor'un takım savunmasında hatasız oynaması gerekli.