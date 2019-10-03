Maçı öncesi Wolverhapton'dan flaş paylaşım
Beşiktaş ile İngiliz ekibi Wolverhampton arasında bu akşam oynanacak UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçı öncesi heyecan doruğa çıkarken, İngiliz ekibinden flaş bir paylaşım geldi.
Wolverhampton sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın Stadı Vodafone Park'ın koridorlarında yer alan Kartal ve kulüp logosu paylaşıldı.
İngiliz Kulübü'nün bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Beşiktaş Kulübü de bu paylaşıma katıysız kalmadı ve Wolverhampton'un paylaşımına yanıt verdi.
Siyah beyazlı kulübün sosyal medya hesabından uçan bir kartal görseli ile birlikte 'Welcome to Eagle nest!' 'Kartalın yuvasına hoşgeldin' ifadesine yer verildi.
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