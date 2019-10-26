Machester City Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de bugün Manchester City ve Aston Villa karşı karşıya geliyor. Ligde maç eksiği ile 19 puanla 3. sırada yer alan Machester City sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Machester City Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Aston Villa'yı konuk ettiği son dokuz Premier Lig maçını kazanan ve bu süreçte rakibine 30 gol atıp sadece dört gol yiyen Manchester City, Nisan 2007'den bu yana sahadan mağlubiyetle ayrılmıyor. Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola, teknik direktörlük kariyerinde henüz ligde üst üste iki iç saha yenilgisi almadı.
Son iki Premier Lig maçından galibiyetle ayrılan Aston Villa, daha önceki 20 karşılaşmanın sadece birini kazanabilmişti. Manchester City forması giyen Sergio Agüero, Aston Villa'ya karşı sahaya çıktığı son dört Premier Lig maçında altı gol kaydetti. Aston Villa forması giyen Jack Grealish, Premier Lig'de çıktığı son dört maçta dört gole doğrudan katkı sağladı.
Machester City Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Machester City Aston Villa maçı bugün saat 14:30 başlayacak. Mücadele S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı yayınlanacak.
Manchester City'nin Aston Villa'ya attığı en güzel golleri izliyoruz...
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