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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
26.10.2019 - 10:55, Son Güncelleme:

Machester City Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Machester City Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de bugün Manchester City ve Aston Villa karşı karşıya geliyor. Ligde maç eksiği ile 19 puanla 3. sırada yer alan Machester City sahasında Aston Villa'yı konuk edecek. Spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Machester City Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Aston Villa'yı konuk ettiği son dokuz Premier Lig maçını kazanan ve bu süreçte rakibine 30 gol atıp sadece dört gol yiyen Manchester City, Nisan 2007'den bu yana sahadan mağlubiyetle ayrılmıyor. Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola, teknik direktörlük kariyerinde henüz ligde üst üste iki iç saha yenilgisi almadı.

Son iki Premier Lig maçından galibiyetle ayrılan Aston Villa, daha önceki 20 karşılaşmanın sadece birini kazanabilmişti. Manchester City forması giyen Sergio Agüero, Aston Villa'ya karşı sahaya çıktığı son dört Premier Lig maçında altı gol kaydetti. Aston Villa forması giyen Jack Grealish, Premier Lig'de çıktığı son dört maçta dört gole doğrudan katkı sağladı.

Machester City Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Machester City Aston Villa maçı bugün saat 14:30 başlayacak. Mücadele S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı yayınlanacak.

Manchester City'nin Aston Villa'ya attığı en güzel golleri izliyoruz...

Machester City Aston Villa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

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