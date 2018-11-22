Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe basket maçı ile THY Avrupa Ligi'nde normal sezon devam ediyor. Liderlik yolunca mücadelesine devam eden Fenerbahçe, henüz sadece bir galibiyeti bulunan Maccabi Tel Aviv karşısında puan mücadelesi verecek. Peki, Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe maçı ile Avrupa Basketbolunun bir numaralı turnuvasında 9. hafta devam edecek. Sarı Lacivertli temsilcimizin galibiyet elde ederek liderlik için yerini almayı hedeflediği karşılaşma, İsrail'de oynanacak. Peki, Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
MACCABİ TEL AVİV FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
THY Avrupa Ligi 9. Hafta mücadelesi kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe, Maccabi Fox Tel Aviv'e konuk olacak. 22 Kasım Perşembe günü saat 22.05'te oynanacak karşılaşma, Bein Sports Haber ve Bein Sports 3 kanallarından canlı izlenebilecek.
Sarı-lacivertliler, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon çıktığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Maccabi FOX ise kötü başladığı THY Avrupa Ligi'nde 8 müsabakada sadece 1 galibiyet alabildi.
OBRADOVİC: "BUNU DEVAM ETTİRMEMİZ GEREKİYOR"
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Türk derbisinde Darüşşafaka Tekfen'i 100-79 yendikleri maçın ikinci yarısında iyi oynayarak sonuca gittiklerini söyledi.
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, zor bir maç temposunda olduklarını belirterek, "Çift maç haftasındayız. Zor maçlardan biriydi. Oyuncularıma Darüşşafaka'nın çok kaliteli bir takım olduğunu söyledim ve bugün de iyi bir basketbol oynadılar. İlk çeyrekte iyiydik ama ikinci çeyrekte kolay ribauntlar verdik. İkinci yarı daha iyi oynadık ve kazandık. Maccabi'yle çok zor bir maç oynayacağız. Bu maça hazır olmamız gerekiyor. Oyuncularımı galibiyet için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe kariyerinde 388. maçında 300. galibiyetini aldığı hatırlatılan Obradovic, "Çok fazla maç yapmışız. Bunu hepimiz birlikte yaptık. Güzel bir tecrübeydi ve bunu devam ettirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.
ÇAKI: "ŞU ANDA FENERBAHÇE'NİN TEMPOSUNA KARŞILIK VERECEK SEVİYEDE DEĞİLİZ"
Darüşşafaka Tekfen Başantrenörü Ahmet Çakı, şu an için Fenerbahçe'nin temposuna cevap verecek seviyede olmadıklarını dile getirdi.
Maça top kayıplarıyla başladıklarını ve ilk çeyrek sadece 10 sayı atabildiklerini anlatan Çakı, "İkinci çeyrekte iyi bir reaksiyon verdik ve oyunun içine girdik. Üçüncü periyodu da dengede oynadık. Fenerbahçe karşısında periyotlara kötü başlarsanız bunu değerlendirir ve farkı açarlar. Son çeyreğe iyi başladık ama aleyhimize çalınan kolay fauller vardı. Fenerbahçe çok kaliteli bir takım ve 40 dakikayı da aynı seviyede oynuyorlar. Şu anda Fenerbahçe'nin bu temposuna cevap verecek seviyede değiliz. İyi oynadığımız bölümleri geliştirip kötü oynadığımız bölümleri de düzelterek bir sonraki maça hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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