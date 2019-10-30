Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko basket maçı için geri sayım başladı. THY Avrupa Ligi'ne çok iyi bir başlangıç yapamayan Sarı Lacivertli temsilcimiz, Maccabi Tel Aviv karşısında galibiyete odaklanacak. Peki, Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

MACCABİ TEL AVİV FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 5. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv'e konuk olacak. 30 Ekim Çarşamba günü saat 22.05'te oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports Haber kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 4 haftada bir galibiyet elde ederken, 3 kez mağlup oldu. Deplasmanda oynadığı Real Madrid, Kızılyıldız mts ve AX Armani Exchange Milan maçlarını kaybeden sarı-lacivertli takım, tek galibiyetini İstanbul'da Baskonia karşısında elde etti.



Maccabi FOX ise ligde çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.



AVRUPA'DA 514. RANDEVU



Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 514. maçına çıkacak.



Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 513 karşılaşmada 296 galibiyet elde ederken, 217 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 311 maça çıkan Fenerbahçe, 185 galibiyet alırken, 126 kez mağlup oldu.

"BİRLİKTE HAREKET ETMEYE İHTİYACIMIZ VAR"

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Zeljko Obradovic ile oyuncu Ahmet Düverioğlu, rakiplerini yenerek çıkışa geçmek istediklerini söyledi.



Maç öncesi kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Obradovic, Tel Aviv'de rakiplerine karşı oynamanın kolay olmadığını belirterek, "Çok iyi bir atmosfere ve aynı zamanda iyi de bir takıma sahipler. Takım olarak içinde bulunduğumuz süreç düşünüldüğünde, reaksiyon göstermeye ve birlikte hareket etmeye hiçbir zaman olmadığı kadar ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.



Sarı-lacivertli oyuncu Ahmet Düverioğlu ise THY Avrupa Ligi'nde istedikleri sonuçları alamadıklarını vurgulayarak, "Rakibimiz iyi bir ekip. Özellikle iç sahada, taraftarlarının da desteğiyle iyi bir oyun ortaya koyuyorlar. Her pozisyonda yetenekli isimlere sahipler. Tel Aviv’de kazanmak her zaman zor olmuştur. Ancak bizim takım olarak reaksiyon göstermeye ve daha iyi oynamaya ihtiyacımız var. Takım olarak gücümüze inanıyor ve çok daha fazlasını yapacağımızı biliyoruz. Oyun planımıza sadık kalarak, 40 dakika boyunca galibiyet için mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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