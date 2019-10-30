Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriMaccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?
GeriSpor Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
30.10.2019 - 10:50, Son Güncelleme:

Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz mi?

Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko basket maçı ile Sarı Lacivertli temsilcimizin THY Avrupa Ligi'ndeki mücadelesi devam ediyor. Şu ana kadar 4 maçta 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, puan tablosundaki konumunu düzeltmek için Maccabi Tel Aviv karşısında parkeye çıkacak. Peki, Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, basketbolseverlerin yakından takip edeceği karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko basket maçı için geri sayım başladı. THY Avrupa Ligi'ne çok iyi bir başlangıç yapamayan Sarı Lacivertli temsilcimiz, Maccabi Tel Aviv karşısında galibiyete odaklanacak. Peki, Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

MACCABİ TEL AVİV FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi 5. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Maccabi Tel Aviv'e konuk olacak. 30 Ekim Çarşamba günü saat 22.05'te oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports Haber kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 4 haftada bir galibiyet elde ederken, 3 kez mağlup oldu. Deplasmanda oynadığı Real Madrid, Kızılyıldız mts ve AX Armani Exchange Milan maçlarını kaybeden sarı-lacivertli takım, tek galibiyetini İstanbul'da Baskonia karşısında elde etti.

Maccabi FOX ise ligde çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.

AVRUPA'DA 514. RANDEVU

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 514. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 513 karşılaşmada 296 galibiyet elde ederken, 217 yenilgi yaşadı.
Avrupa Ligi'nde ise 311 maça çıkan Fenerbahçe, 185 galibiyet alırken, 126 kez mağlup oldu.

"BİRLİKTE HAREKET ETMEYE İHTİYACIMIZ VAR"

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Zeljko Obradovic ile oyuncu Ahmet Düverioğlu, rakiplerini yenerek çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Maç öncesi kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Obradovic, Tel Aviv'de rakiplerine karşı oynamanın kolay olmadığını belirterek, "Çok iyi bir atmosfere ve aynı zamanda iyi de bir takıma sahipler. Takım olarak içinde bulunduğumuz süreç düşünüldüğünde, reaksiyon göstermeye ve birlikte hareket etmeye hiçbir zaman olmadığı kadar ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli oyuncu Ahmet Düverioğlu ise THY Avrupa Ligi'nde istedikleri sonuçları alamadıklarını vurgulayarak, "Rakibimiz iyi bir ekip. Özellikle iç sahada, taraftarlarının da desteğiyle iyi bir oyun ortaya koyuyorlar. Her pozisyonda yetenekli isimlere sahipler. Tel Aviv’de kazanmak her zaman zor olmuştur. Ancak bizim takım olarak reaksiyon göstermeye ve daha iyi oynamaya ihtiyacımız var. Takım olarak gücümüze inanıyor ve çok daha fazlasını yapacağımızı biliyoruz. Oyun planımıza sadık kalarak, 40 dakika boyunca galibiyet için mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Şifresiz mi

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle