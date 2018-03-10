Maça saatler kala elektrik sorunu çözüldü
TY Elazığspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü maçına 1 gün kala borç nedeniyle firma tarafından kesilen elektrikler, il protokolü ve siyasilerin devreye girmesi ile çözüldü.
Tetiş Yapı Elazığspor Kulübü ve maçın oynanacağı Atatürk Stadyumu'nun elektrikleri dün AKSA tarafından borcu nedeniyle kesildi. Bunun üzerine Elazığspor Kulüp Başkanı Sedat Karataş ve 2. Başkan Karahan Çelik yetkililere maça bir gün kala elektriklerin kesilmesi nedeniyle tepki gösterdi.
Maçın oynanmasının tehlikeye girmesi nedeniyle Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın da devreye girdiği öğrenilirken, bazı siyasilerde firmaya tepki gösterdi. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, sosyal medya hesabından, "Aksa, ayıp ediyorsunuz, bu şehir sizi yıllardır el üstünde taşıyor. Elazığ'ın değeri Elazığspor'u taşımak, yardımcı olmak size bu kadar zor mu geliyor" diye paylaşımda bulunarak tepkisini açıkça ortaya koydu.
Daha sonra Vali Çetin Oktay Kaldırım da bugün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Değerli Elazığsporlular, gerekli girişimleri yaptım. Stadın elektrik sorunu çözüldü. Maç planlanan saatinde oynanacaktır. En kıymetli markamız Elazığsporumuza başarılar dilerim" ifadelerini kullanarak sorunun çözüldüğünü bildirdi. (Ajansspor)
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