Maça metroyla gidiyorlar!
İstanbul amatör liglerinde mücadele eden Olimpiyatspor’un başkanı Köksal Şimşek, Esenler ilçesindeki diğer kulüpler gibi belediyeden araç yardımı alamadıklarını ve bu nedenle maçlara metroyla gitmek zorunda kaldıklarını söyledi.
Köksal Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’un her ilçesinde belediyelerin amatör kulüplere deplasman için araç yardımı yaptığını ancak kendilerine böyle bir destek olmadığı için maçlara metroyla gittiklerini belirterek “İmkansızlıklara karşın ilk senemizde şampiyon olduk. 100 sporcuya hizmet veriyorum. Bu çocuklardan aylık para almıyorum bilakis harcıyorum. Her şey sporcu evlatlarım için” dedi.
Olimpiyatspor bu sezon başında, Köksal Şimşek’in başkanlığa gelmesinin ardından Bakırköy’den Esenler’e taşınmıştı.
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