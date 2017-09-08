Maça doyacağız! İşte, futbolda haftanın programı...

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Yarın:
17.00 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
17.00 Demir Grup Sivasspor-Kayserispor (Yeni 4 Eylül)
20.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)
10 Eylül Pazar:
17.00 Osmanlıspor-Göztepe (Osmanlı)
17.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)
20.00 Bursaspor-Akhisar Belediyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)
20.00 Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)
11 Eylül Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
TFF 1. Lig
Bugün:
20.00 Gazişehir Gaziantep-Adanaspor (Gaziantep)
Yarın:
17.00 Denizlispor-Elazığspor (Denizli Atatürk)
17.00 MKE Ankaragücü-Balıkesirspor Baltok (Ankara 19 Mayıs)
20.00 Altınordu-Çaykur Rizespor (Bornova)
10 Eylül Pazar:
16.30 Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediye)
17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Samsunspor (Çaykur Didi)
20.00 Akın Çorap Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)
20.00 Manisaspor-Boluspor (Manisa 19 Mayıs)
11 Eylül Pazartesi:
20.00 Adana Demirspor-Gaziantepspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
TFF 2. Lig
Kırmızı Grup
Yarın:
16.30 İnegölspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (İnegöl)
16.30 Kocaeli Birlikspor-Etimesgut Belediyespor (Kocaeli Alparslan Türkeş)
10 Eylül Pazar:
15.30 Amed Sportif Faaliyetler-Sivas Belediyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
16.00 Kastamonuspor 1966-Tokatspor (Gazi)
16.00 Keçiörengücü-Hatayspor (Ankara Aktepe)
16.30 Sarıyer-Menemen Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)
16.30 Eyüpspor-Bucaspor (Eyüp)
16.30 Sancaktepe Belediyespor-Tuzlaspor (Maltepe Hasan Polat)
19.00 Afjet Ayfonspor-Mersin İdmanyurdu (Afyonkarahisar)
Beyaz Grup
Yarın:
16.00 Hacettepe-SBS İnşaat Kırklarelispor (Cebeci İnönü)
10 Eylül Pazar:
15.30 Gümüşhanespor-Konya Anadolu Selçukspor (Gümüşhane)
15.30 Şanlıurfaspor-Nazilli Belediyespor (Mardin 21 Kasım)
16.00 Zonguldak Kömürspor-Fatih Karagümrük (Karaelmas Kemal Köksal)
16.00 BUGSAŞ Spor-Sakaryaspor (Ankara OSTİM)
16.30 Bandırmaspor-Niğde Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)
16.30 Pendikspor-Fethiyespor (Pendik)
19.00 Karşıyaka-Silivrispor (İzmir Atatürk)
19.00 Kahramanmaraşspor-Altay (Kahramanmaraş 12 Şubat)
TFF 3. Lig
1.Grup
Yarın:
16.30 Halide Edip Adıvarspor-Dardanelspor (Vefa)
16.30 Bergama Belediyespor-Erzin Belediyespor (Bergama 14 Eylül)
16.30 Çatalcaspor-Bayrampaşa (Ziya Altınoğlu)
10 Eylül Pazar:
15.30 Ofspor-12 Bingölspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)
15.30 Batman Petrolspor-Yomraspor (Batman 16 Mayıs)
15.30 Bayburt Grup Özel İdare-Düzcespor (Bayburt Genç Osman)
16.00 Erbaaspor-Yeni Altındağ Belediyespor (Erbaa)
16.00 Kozan Belediyespor-Organgazi Belediyespor (İsmet Atlı)
16.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kemerspor 2003 (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
2.Grup
Yarın:
16.00 Ankara Demirspor-Kayseri Erciyesspor (TCDD Ankara Demirspor)
16.30 Anadolu Bağcılar-Turgutluspor (Stadı henüz açıklanmadı)
10 Eylül Pazar:
15.00 Pazarspor-Darıça Gençlerbirliği (Pazar)
15.30 Anagold 24 Erzincanspor-Diyarbekirspor (Erzincan 13 Şubat)
15.30 Yeni Orduspor-Tire 1922 (Ordu 19 Eylül)
16.00 Kırıkhanspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Antakya Atatürk)
16.30 Yeşil Bursa-1461 Trabzon (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
16.30 Ergene Velimeşespor-Erokspor (Lüleburgaz 8 Kasım)
16.30 Muğlaspor-Gölcükspor (Muğla Atatürk)
3.Grup
Yarın:
16.00 Payasspor-Sultanbeyli Belediyespor (Payas)
10 Eylül Pazar:
15.30 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Kızılcabölükspor (Ahmet Suat Özyazıcı)
15.30 Arsinspor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Arsin)
15.30 Cizrespor-Karacabey Birlikspor (Cizre)
15.30 Elaziz Belediyespor-Büyükcekmece Tepecikspor (Elazığ Atatürk)
16.00 Çorum Belediyespor-Ankara Adliyespor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
16.30 Aydınspor 1923-Osmaniyespor (Adnan Menderes)
19.00 Kocaelispor-Utaş Uşakspor (İzmit İsmet Paşa)
19.00 Tarsus İdmanyurdu-Tekirdağspor (Tarsus)