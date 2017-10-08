Maça değil savaşa gidiyorlardı

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, BAL 10'uncu grup takımlarından Bozüyük Vitraspor- Feriköy maçı için İstanbul'dan gelen ve Feriköy taraftarlarını taşıyan O.A. yönetimindeki 34 RH 7795 plakalı minibüs ile Y.K.'nın kullandığı 34 UT 7124 plakalı minibüsü konuk seyirci karşılama noktasında durdurdu.

Minibüslerde yapılan aramalarda, 18 sopa, 3 döner bıçağı, 2 satır, 2 bıçak, 1 cop, 1 elektro şok cihazı, 2 falçata, 4 meşale, 1 kurusıkı tabanca ve buna ait 25 adet kurusıkı fişek ile 1 emisyon patlayıcı ele geçirildi.

Olayla ilgili 25 taraftar gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Öte yandan, Feriköyspor Kulübü Müdürü Mahir Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşananları kesinlikle tasvip etmediklerini söyledi.

Kılıç, bugün yaşanan olayların tamamen üzücü olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Öncelikle, Feriköyspor Kulübü olarak başkanımız ve yönetim adına böyle olayları tasvip etmediğimizi ve desteklemediğimizi kamuoyuna duyuruyorum. Bu durum Feriköy taraftarının tamamını kapsamamaktadır. Münferit bir durumdur." dedi.