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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
13.04.2018 - 18:43, Son Güncelleme:

Maça çıkmadılar, şampiyonlukları gitti

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Maça çıkmadılar, şampiyonlukları gitti

Çankırı 1. Amatör Küme'de ligin bitimine 1 hafta kala averajla şampiyonluğunu garantileyerek ligin son maçına çıkmayan Çankırıspor Kulübü ile ilgili Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) kararını açıkladı.

AFDK'nın açıkladığı karara göre, Çankırıspor'un kural hatası yaptığı ve 3 puanının silindiği açıklandı. Bu sonuçla lig ikincisi Kurşunlu Belediyespor şampiyonluğa yükselmiş oldu. Olayla ilgili AFDK Başkanı Celal Kaman açıklamada bulundu.

Çankırı 1. Amatör Küme'de şampiyonluğu son haftaya girerken şampiyonluğu averajla garantileyen Çankırıspor, deplasmanda karşılaşması gereken Orta Belediye Spor karşılaşmasına çıkmamıştı.

Çankırıspor ile aynı puana sahip Kurşunlu Belediyespor, rakiplerinin maç gününü unuttuğunu iddia ederek hem mağlup hem 3 puanının silinip kendilerinin şampiyon olmaları gerektiğini belirtti. Çankırıspor ise deplasman yolunda otobüslerinin arıza yaptığını ve futbolcularının zehirlendiğini öne sürmüştü.

AFDK kararını verdi

AFDK tarafından açıklanan kararda ise şunlara yer verildi:

“Çankırı Spor Kulübü hakkında; 10.03.2018 tarihinde oynanması gereken Orta Belediyespor-Çankırıspor 1. Amatör Küme (Çankırı) müsabakasına gelmeyerek talimatlara aykırı harekette bulunulması nedeni ile 3-0 hükmen mağlubiyet ve mevcut puanından 3 puan silinmesi cezası verilmesine karar verilmiştir.”

Çankırı AFDK İl Başkanı Celal Kaman konuya ilişkin açıklamada bulundu. Kaman yaptığı açıklamada, "11 mart cumartesi günü Orta Belediyespor, Çankırıspor maçında, Çankırıspor’un sahaya çıkmaması nedeniyle ilimizde bir maç oynanmamıştır. 13 Mart Cumartesi günü tertip komitemizin toplanması neticesinde Çankırıspor disiplin kuruluna sevk edildi. Disiplin kurulu da daha sonra Amatör Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti. İl Disiplin Kurulu’nun vermiş olduğu 3 puan tenzil ve hükmen mağlubiyet neticesine Çankırıspor itiraz etti ve Tahkim Kurulu’na gitti. En üst mahkeme olarak görülen Tahkim, cezayı aynen onadı. Bunun neticesinde de Çankırıspor ne yazık ki şampiyonluğu Kurşunlu Belediyespor’a kaptırdı. Sadece mağlubiyet değil artı 3 puanda tenzil edildi. Kurallar bunu gerektiriyor. Bu kurallar aynen işlenmiştir. Pazar günü ise Çankırı 1074 Spor ile Kurşunlu Belediyespor baraj maçını oynayacaktır" ifadelerine yer verdi.

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