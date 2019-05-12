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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Adil DEMİRÇUBUK
12.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

'Maç tekrarlanır' iddiası!

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'Maç tekrarlanır' iddiası!

Top oyuna girmediği için ilk penaltıda kural hatası yapıldığı ileri sürülüyor.

Maçta G.Saray lehine verilen ilk penaltıda, ‘kural hatası’ olabileceği ileri sürüldü.

Sarı kırmızılılar korner kullanırken, topun oyuna girmediği anda Marcao, Abarhoun ile girdiği mücadelede düştü. Pozisyonu VAR’da inceleyen Serkan Çınar penaltıya hükmetti.

Bazı hakem hocaları, hakem Çınar’ın penaltı vererek kural hatası yaptığını savunup, “Futbolcuların, topun oyunda olmadığı anlardaki eylemleri için sadece disiplin cezaları (sarı ve kırmızı kart) verilebilir; teknik kararlar (penaltı, direkt ya da endirekt vuruş) verilemez. Rizespor ‘kural hatası var’ diye TFF’ye başvurursa, MHK bunu değerlendirir” ifadesini kullandılar.

KURAL NE DiYOR?

IFAB KURAL 12: Direkt ve endirekt serbest vuruşlar ve penaltı vuruşları yalnızca top oyundayken yapılan ihlal ve kusurlar için verilebilir.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Emre Akbaba açıklaması...

Geçmiş olsun Emre Akbaba!Çaykur Rizespor'uns sahasında Galatasaray ile karşılaştığı maçta, sarı kırmızılı futbolcu Emre Akbaba talihsiz bir sakatlık yaşadı. Galatasaray Kulübü Akbaba'nın ayağının kırıldığını açıkladı.
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Maç tekrarlanır iddiası

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