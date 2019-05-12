'Maç tekrarlanır' iddiası!
Top oyuna girmediği için ilk penaltıda kural hatası yapıldığı ileri sürülüyor.
Maçta G.Saray lehine verilen ilk penaltıda, ‘kural hatası’ olabileceği ileri sürüldü.
Sarı kırmızılılar korner kullanırken, topun oyuna girmediği anda Marcao, Abarhoun ile girdiği mücadelede düştü. Pozisyonu VAR’da inceleyen Serkan Çınar penaltıya hükmetti.
Bazı hakem hocaları, hakem Çınar’ın penaltı vererek kural hatası yaptığını savunup, “Futbolcuların, topun oyunda olmadığı anlardaki eylemleri için sadece disiplin cezaları (sarı ve kırmızı kart) verilebilir; teknik kararlar (penaltı, direkt ya da endirekt vuruş) verilemez. Rizespor ‘kural hatası var’ diye TFF’ye başvurursa, MHK bunu değerlendirir” ifadesini kullandılar.
KURAL NE DiYOR?
IFAB KURAL 12: Direkt ve endirekt serbest vuruşlar ve penaltı vuruşları yalnızca top oyundayken yapılan ihlal ve kusurlar için verilebilir.
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