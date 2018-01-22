Maç sonunda Terim'den transfer açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayserispor'u 3-1 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli hoca, "İlk yarı özellikle 25 dakika Galatasaray'ın bundan sonraki oynamak istediği oyunla ilgili herkes bilgi sahibi olmuştur. İkinci yarıya başlayabileceğimiz en iyi takımla başladık. İyi ve derin bir kadroyla karşılaştık. Kayserispor her takımı yenebilecek kapasiteye sahip. Benim hayatımda enderdir 20 dakikada 3 oyuncu değiştirmek ama bir hakkım daha olsa onu da kullanırdım. Ligdeki hiçbir maç kolay olmayacak. Rakip takımlar devre arasında kadrolarını güçlendirdi. Maçta yaptığımız değişiklikler bence doğruydu. Çok güzel bir lig maçı oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çünkü kısa sürede bir mantalite değişikliğine uyum sağlamak kolay değil. Eksiklerimiz var. Dersimize çalışacağız" şeklinde konuştu.

Transfer konusuna değinen Terim, "Transfer inşallah olur ama olmazsa da yapacak bir şey yok. Mevcut oyuncuların performansını en yukarı çekmek en iyi transfer olacaktır. Çok güzel bir kamp geçirdik. Herkesin aynı pota içinde olması adına bir bütünlük sağladığımız inancındayım. Hiçbir futbolcu sakat olmadığı sürece özel izin istemedi. Çok güzel bir takım olduk. Galatasaray genel kurulu iradesini ortaya koymuş ve seçimini yapmıştır. Mustafa Cengiz ve ekibini tebrik ediyoruz. Emeği geçen Dursun Özbek'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kayserisporlu oyuncu Umut Bulut'un çok iyi futbolcu olduğunu belirten Terim, "Umut'un bizde olmasını çok isterdim" dedi.