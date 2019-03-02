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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.03.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

Bursaspor, son dakika golüyle kazandı!

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Bursaspor, son dakika golüyle kazandı!

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Demir Grup Sivasspor’u konuk etti. Yeşil-beyazlılar, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye 

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Süleyman Özay xx, Erdem Bayık xx 

Bursaspor: Okan Kocuk xx, Barış Yardımcı xx (Allano Lima dk. 74 xx), Aurelien Chedjou xxx, Ertuğrul Ersoy xx, Umut Meraş xx, Staphane Badji xx, Aytaç Kara xxx, Abdullahi Shehu xxx, Henri Saivet xxx (Umut Nayir dk. 90 ?), Yusuf Erdoğan xxx (Latovlevici dk. 82 ?), Diafra Sakho xx 

DG Sivasspor: Tolgahan Acar xx, Douglas xx, Mattias Bjarsmyr x, David Braz x (Fatih Aksoy dk. 68 x), Ziya Erdal x, Delvin N’Dinga xxx, Hakan Arslan x, Fousseni Diabate xx, Mert Hakan Yandaş x (Özer Hurmacı dk. 64 xx), Emre Kılınç xx, Arouna Kone x (Erdoğan Yeşilyurt dk. 13 xx) 

Goller: Abdullahi Shehu (dk. 20), Henri Saivet (dk. 62), Aytaç Kara (dk. 90+7) (Bursaspor), Emre Kılınç (dk. 6), Delvin N'Dinga (dk. 89) (Demir Grup Sivasspor) 

Sarı kartlar: Aytaç Kara, Umut Meraş, Allano Lima (Bursaspor), Tolgahan Acar (Demir Grup Sivasspor) 

Maçtan önemli dakikalar

6. dakikada Sivasspor, Emre Kılınç'ın golüyle 1-0 öne geçti.

12. dakikada Sivasspor'un forveti Aroune Kone sakatlandı. Yerine Erdoğan Yeşilyurt oyuna girdi.

19. dakikada maça denge geldi. Bursasporlu Shehu, soldan Yusuf'un yaptığı ortaya çok güzel yükseldi ve skoru 1-1'e getirdi.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

47. dakikada Saivet’in sağ kanattan ortaladığı topa yakın mesafeden Yusuf’un kafa vuruşu üstten auta çıktı. 

55. dakikada Saivet’in pasıyla sağ çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Shehu’nun şutu üstten dışarıya gitti. 

57. sol kanattan ceza sahası içerisine giren Yusuf’un Douglas tarafından düşürülmesinin ardından müsabakanın hakemi beyaz noktayı gösterdi. 

59. dakikada Sakho’nun kalecinin soluna gönderdiği penaltı vuruşunu Tolgahan çeldi. 

62. dakikada Shehu’nun sağ kanattan ortaladığı topu Yusuf kafayla, Sakho’ya indirdi. Savunmanın müdahalesiyle topu önünde bulan Saivet’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla gönderdi. 2-1 

75. dakikada Douglas’ın ceza sahası dışından çektiği şut az farkla direğin üzerinden auta çıktı 

89. dakikada Özer'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topu önünde bulan N'Dinga düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 2-2 

90+7. dakikada Aytaç'ın ceza sahası dışından çektiği şut ağlarla buluştu. 3-2 

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Kazada ölen taraftarlar "1 dakika sessizlik"le anıldı

Bursaspor Kulübü yöneticileri, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonuna başvurarak, iki taraftar için saygı duruşunda bulunmak istediklerini bildirdi. 

Gerekli izinler alınamayınca iki kulüp anlaştı ve futbolcular maçın başlama düdüğünün ardından ilk dakikada topa dokunmadan sessizce bekledi. 

Maçı izleyen taraftarlar da iki takım oyuncularını ayakta alkışladı. 

Bursaspor'un genç yıldızlarından eğlenceli anlara sahne olan gol çizgisi oyunu... (VİDEO)

 

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