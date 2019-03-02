Bursaspor, son dakika golüyle kazandı!
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Demir Grup Sivasspor’u konuk etti. Yeşil-beyazlılar, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Süleyman Özay xx, Erdem Bayık xx
Bursaspor: Okan Kocuk xx, Barış Yardımcı xx (Allano Lima dk. 74 xx), Aurelien Chedjou xxx, Ertuğrul Ersoy xx, Umut Meraş xx, Staphane Badji xx, Aytaç Kara xxx, Abdullahi Shehu xxx, Henri Saivet xxx (Umut Nayir dk. 90 ?), Yusuf Erdoğan xxx (Latovlevici dk. 82 ?), Diafra Sakho xx
DG Sivasspor: Tolgahan Acar xx, Douglas xx, Mattias Bjarsmyr x, David Braz x (Fatih Aksoy dk. 68 x), Ziya Erdal x, Delvin N’Dinga xxx, Hakan Arslan x, Fousseni Diabate xx, Mert Hakan Yandaş x (Özer Hurmacı dk. 64 xx), Emre Kılınç xx, Arouna Kone x (Erdoğan Yeşilyurt dk. 13 xx)
Goller: Abdullahi Shehu (dk. 20), Henri Saivet (dk. 62), Aytaç Kara (dk. 90+7) (Bursaspor), Emre Kılınç (dk. 6), Delvin N'Dinga (dk. 89) (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Aytaç Kara, Umut Meraş, Allano Lima (Bursaspor), Tolgahan Acar (Demir Grup Sivasspor)
Maçtan önemli dakikalar
6. dakikada Sivasspor, Emre Kılınç'ın golüyle 1-0 öne geçti.
12. dakikada Sivasspor'un forveti Aroune Kone sakatlandı. Yerine Erdoğan Yeşilyurt oyuna girdi.
19. dakikada maça denge geldi. Bursasporlu Shehu, soldan Yusuf'un yaptığı ortaya çok güzel yükseldi ve skoru 1-1'e getirdi.
Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
47. dakikada Saivet’in sağ kanattan ortaladığı topa yakın mesafeden Yusuf’un kafa vuruşu üstten auta çıktı.
55. dakikada Saivet’in pasıyla sağ çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Shehu’nun şutu üstten dışarıya gitti.
57. sol kanattan ceza sahası içerisine giren Yusuf’un Douglas tarafından düşürülmesinin ardından müsabakanın hakemi beyaz noktayı gösterdi.
59. dakikada Sakho’nun kalecinin soluna gönderdiği penaltı vuruşunu Tolgahan çeldi.
62. dakikada Shehu’nun sağ kanattan ortaladığı topu Yusuf kafayla, Sakho’ya indirdi. Savunmanın müdahalesiyle topu önünde bulan Saivet’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla gönderdi. 2-1
75. dakikada Douglas’ın ceza sahası dışından çektiği şut az farkla direğin üzerinden auta çıktı
89. dakikada Özer'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topu önünde bulan N'Dinga düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 2-2
90+7. dakikada Aytaç'ın ceza sahası dışından çektiği şut ağlarla buluştu. 3-2
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Kazada ölen taraftarlar "1 dakika sessizlik"le anıldı
Bursaspor Kulübü yöneticileri, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonuna başvurarak, iki taraftar için saygı duruşunda bulunmak istediklerini bildirdi.
Gerekli izinler alınamayınca iki kulüp anlaştı ve futbolcular maçın başlama düdüğünün ardından ilk dakikada topa dokunmadan sessizce bekledi.
Maçı izleyen taraftarlar da iki takım oyuncularını ayakta alkışladı.
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