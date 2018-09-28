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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
28.09.2018 - 22:36, Son Güncelleme:

Maç sonu Terim'den Emre Akbaba açıklaması

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Maç sonu Terim'den Emre Akbaba açıklaması

Galatasaray'ın Erzurumspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Sarı-Kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in açıklamaları:  

Maçı 2 yarı halinde değerlendirecek olursak, daha ilk dakikada öne geçebilirdik frikikle. İlk yarı daha çok pozisyonumuz var ama daha ağır oynadık. 2. yarı ise daha çabuk oynadık. Maalesef son vuruşlarda becerili olamadık. Bazı vuruşlar çok kolay vuruşlardı. Emre'nin durumu yarın sabah belli olacak. Bugün bu haliyle MR çekmek istemediler. Yarın sabah çekilecek.

Ndiaye de maalesef çok ihtiyacımız olduğu bir maçta oynayamayacak. Onun yerine oynayacak oyuncumuz inşallah onu aratmayacaktır.

Feghouli'nin şahsında genel olarak, bütün oyuncularımızın hazır olmasını istiyorum. Çok geniş bir kadromuz yok, bazı yerlerde sıkıntımız da açık. Herkesi hazır tutarsak, bazı mevkilerdeki sorunları aşabiliriz. Şimdi aldım haberi Eren'in arka adelesi sıkıntılı. Ben de isterim elimde Jesus ile Firmino olsun ve onları koyayım oraya. 

Rodrigues penaltı kaçırdığı için atma isteği vardı herhalde. Son 5 penaltıdan 4'ünü kaçırmışız, biz penaltı kaçırmaya alışığız aslında. Türk oyunculara, bizim çocuklara TL verdik de, yabancıları ne yapacağız? Varsa adalet, herkes için vardır. Onu iyi irdelemek lazım. Kanun neyse tabii ki hepimiz uyarız. Bu ayaküstü cevaplanacak bir konu değil. Hep beraber oturup, doğru bir karar almak lazım.

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