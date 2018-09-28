Maç sonu Terim'den Emre Akbaba açıklaması
Galatasaray'ın Erzurumspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Sarı-Kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
İşte Terim'in açıklamaları:
Maçı 2 yarı halinde değerlendirecek olursak, daha ilk dakikada öne geçebilirdik frikikle. İlk yarı daha çok pozisyonumuz var ama daha ağır oynadık. 2. yarı ise daha çabuk oynadık. Maalesef son vuruşlarda becerili olamadık. Bazı vuruşlar çok kolay vuruşlardı. Emre'nin durumu yarın sabah belli olacak. Bugün bu haliyle MR çekmek istemediler. Yarın sabah çekilecek.
Ndiaye de maalesef çok ihtiyacımız olduğu bir maçta oynayamayacak. Onun yerine oynayacak oyuncumuz inşallah onu aratmayacaktır.
Feghouli'nin şahsında genel olarak, bütün oyuncularımızın hazır olmasını istiyorum. Çok geniş bir kadromuz yok, bazı yerlerde sıkıntımız da açık. Herkesi hazır tutarsak, bazı mevkilerdeki sorunları aşabiliriz. Şimdi aldım haberi Eren'in arka adelesi sıkıntılı. Ben de isterim elimde Jesus ile Firmino olsun ve onları koyayım oraya.
Rodrigues penaltı kaçırdığı için atma isteği vardı herhalde. Son 5 penaltıdan 4'ünü kaçırmışız, biz penaltı kaçırmaya alışığız aslında. Türk oyunculara, bizim çocuklara TL verdik de, yabancıları ne yapacağız? Varsa adalet, herkes için vardır. Onu iyi irdelemek lazım. Kanun neyse tabii ki hepimiz uyarız. Bu ayaküstü cevaplanacak bir konu değil. Hep beraber oturup, doğru bir karar almak lazım.
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