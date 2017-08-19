Maç sonu sert tepki: Bana yumruk attı

Veysel Sarı, Beşiktaş maçı sonrası bir pozisyonda tartışma yaşadıkları Talisca'ya tepki gösterdi.

Brezilyalı oyuncunun karşılaşma sonrası açıklamalarına tepki gösteren Veysel Sarı, "Eli çarpmadı, bildiğiniz bana yumruk attı. Şaka gibi ya! Sezon başı hakemler bize bunların kırmızı kart olduğunu söylüyor ama... Buna nasıl kırmızı kart verilmez? Bir de FIFA hakemi. 5 takım değil 18 takım mücadele ediyoruz ligde. Bizim de emeğimize yazık. Futbolda, bundan büyük şiddet mi var? Cesaretli olmaları lazım. Eşit davranmaları lazım. Gelişemediğimiz için üzülüyoruz. Biraz daha cesaretli olsunlar. Bu, tartışmasız kırmızı kart. Hakem iyi maç yönetti ama sadece bu pozisyonu kaçırdı. Türk futbolu adına üzülüyorum." dedi.