Maç sonrası Çebi'den olay açıklama: Tetikçilik yapmasın...

Beşiktaş'ın ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalyaspor maçı sonrası Akdeniz ekibinin başkanı Ali Şafak Öztürk hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Çebi'nin açıklamaları;

'Antalyaspor Başkanı, kulübü böyle yönetecekse vah takımın haline. Kendine çeki düzen versin. Onun haddi değil. Antalyaspor Başkanı, biraz popüler olmaya çalışıyor. Böyle popüler olamazsanız. Bu fikirler kendisinin fikirleri değil. Başkasının ağzıyla konuşuyor. Başkasının ağzıyla konuşana tetikçi derler. Bu üstüne yapışırsa bundan kurtulamaz kolay kolay.'

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ise şu şekilde konuştu;

''Puan almak isterdik, nasip olmadı. Özellikle penaltı golü Cüneyt Çakır gibi bir hakeme yakışmadı. Puan alamama şeklimiz bizi üzdü. Ya benim kadar Fenerbahçe'den puan almış başkan yok. Fenerbahçe Eto'o'yu istedi, vermedik. Süleyman Seba gibi Türk futboluna hizmet etmiş önemli bir başkanın kulübüne bu sözler yakışmıyor. Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman gibi insanlar doğru yolu göstermeli. Koskoca adamlar, bunlar yakışmıyor. Lider olacaksanız, doğru lider olacaksınız. Örnek olacaksanız, doğru lider olacaksınız. Koskoca adamlar bunlar. Ben 33 yaşında bir başkanım. Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi bana yol göstermeliler büyük olarak.'