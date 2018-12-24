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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
24.12.2018 - 14:45, Son Güncelleme:

Maç sırasında evi soyuldu! Yıldız futbolcu...

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Maç sırasında evi soyuldu! Yıldız futbolcu...

Paris Saint Germain'in Brezilyalı stoperi Thiago Silva'ya büyük şok... 34 yaşındaki futbolcunun PSG'nin Nantes'ı 1-0 yendiği maç esnasında evi soyuldu.

Paris Saint Germain'in Brezilyalı stoperi Thiago Silva, Ligue 1'in 17. haftasında Nantes'ı yendikleri maçın ardından şok bir haberle sarsıldı.

Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe'in edindiği bilgilere göre 34 yaşındaki futbolcunun 90 dakika boyunca sahada kaldığı maç esnasında evi soyuldu.

Haberde hırsızların geniş güvenlik önlemlerine karşın Silva'nın evine çatıdan girdikleri ve 600 bin euro değerindeki mücevherlerini çaldıkları ifade edildi.

ZARAR BÜYÜK
Öte yandan hırsızların Silva'ya ait olan ve içinde pasaportunun da bulunduğu çantayı da çaldıkları ve oyuncuya toplamda 1 milyon euro'ya yakın bir zarar verdikleri kaydedildi.

Geçtiğimiz ay da PSG'nin bir başka oyuncusu Eric Choupo-Moting'in Paris'teki evi, Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı esnasında soyulmuştu. (Fanatik)

PSG 1-0 Nantes (MAÇ ÖZET)Fransa Ligue 1'de 2 maç eksiği bulunan PSG, sahasında Nantes'ı 1-0 mağlup etti. Son şampiyona galibiyeti getiren golü 68'de Kylian Mbappe kaydetti. PSG bu sonuçla puanını 47'ya çıkardı, Nantes ise 20 puanda kaldı.
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