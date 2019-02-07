Maç oynanırken takas edildi! Dallas'lı Harrison Barnes...
Dün gece Dallas Mavericks ile Sacramento Kings arasında bir takas gerçekleşti. Buraya kadar her şey normal gözükebilir ama işi ilginç kılan, bu takasın Dallas'ın Charlotte Hornets maçı esnasında sahada bulunan Barnes ile bunu gerçekleştirmiş olması...
Sacramento Kings, Dallas Mavericks‘ten Harrison Barnes’ı kadrosuna kattı. Bunun karşılığında ise Dallas'a Justin Jackson ve Zach Randolph’u yolladı. Ama bu sıradan bir takas değildi...
Mavericks bu takası yaptığında Charlotte ile oynuyordu ve Harrison Barnes kenarda otururken takasın gerçekleştiğini öğrendi.
Karşılaşmaya ilk 5'te Barnes, üçüncü periyodun sonlarına doğru kenara geldi ve 10 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle oynadı.
Harrison Barnes, 2016 yazında Dallas Mavericks ile 4 yıl sürecek 94 milyon dolarlık bir kontrat imzalamıştı.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle