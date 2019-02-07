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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Derleyen: Cengiz İzmitli / Foto: AP
07.02.2019 - 10:11 , Son Güncelleme:

Maç oynanırken takas edildi! Dallas'lı Harrison Barnes...

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Maç oynanırken takas edildi! Dallas'lı Harrison Barnes...

Dün gece Dallas Mavericks ile Sacramento Kings arasında bir takas gerçekleşti. Buraya kadar her şey normal gözükebilir ama işi ilginç kılan, bu takasın Dallas'ın Charlotte Hornets maçı esnasında sahada bulunan Barnes ile bunu gerçekleştirmiş olması...

Sacramento Kings, Dallas Mavericks‘ten Harrison Barnes’ı kadrosuna kattı. Bunun karşılığında ise Dallas'a Justin Jackson ve Zach Randolph’u yolladı. Ama bu sıradan bir takas değildi...

Mavericks bu takası yaptığında Charlotte ile oynuyordu ve Harrison Barnes kenarda otururken takasın gerçekleştiğini öğrendi.

Karşılaşmaya ilk 5'te Barnes, üçüncü periyodun sonlarına doğru kenara geldi ve 10 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle oynadı.

Harrison Barnes, 2016 yazında Dallas Mavericks ile 4 yıl sürecek 94 milyon dolarlık bir kontrat imzalamıştı.

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