Maç önü: Gençlerbirliği - Denizlispor
Süper Lig'de 17. sırada olmasına karşın son haftalarda başarılı performanslar ortaya koyan Gençlerbirliği, lige iyi başlangıç yapmasına rağmen son haftalarda düşüşe geçen Denizlispor'u ağırlıyor.
Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği, üç puan mücadelesinde Başkent'te Denizlispor'u ağırlıyor.
Eryaman Stadı'nda 16.30'da başlayacak karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya... Bu mücadeleyi başlangıç saatinden itibaren Spor Arena Canlı Anlatım sayfasından anbean takip edebileceksiniz. Maç öncesinde en kritik eksik Denizlispor'da Hugo Rodallega.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Gençlerbirliği: Ertaç - Erdem, Mattias, Flavio, Polomat, Berat, Sesegnon, Candeias, Stancu, Ayite, Sio
Denizlispor: Stackhowiak- Lopes, Sapunaru, Mustafa, Bergdich, Murawski, Olcay, Aissati, Recep, Barrow, Estupinan
Robert Lewandowski bildiğiniz gibi;
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