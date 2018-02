Maç öncesi flaş gelişme... Pepe'den Lewandowski'ye: Come to Beşiktaş!

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında önümüzdeki hafta Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaşlı futbolcular, zorlu Bayern Münih maçı öncesi Alman ekibinin yıldız futbolcularına "Come to Beşiktaş" çağrısında bulundu ve onlardan cevap aldı...

Dugout sosyal medya platformu, iki kulübün iletişimi ve organizasyonu çerçevesinde yeni bir çalışma başlattı.

Bu kapsamda Pepe ve Negredo ile Lewandowski'nin telefonda karşılıklı konuşmaları aynı anda hem Münih'te hem de İstanbul'da kayıt altına alınıyor. Organizasyon dahilinde daha önce "Come to Munih" çağrısında bulunan Lewandowski'ye, Pepe ve Negredo, "Come to Beşiktaş, Lewandowski" karşılığını verdi. (Sabah)

"Bayern Münih'ten daha iyi takımız" Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Bayern maçı hakkında konuştu.