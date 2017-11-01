Maç öncesi büyük kavga! 52 gözaltı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Shakhtar Donetsk - Feyenoord maçı öncesinde iki takım taraftarları birbirine girdi. Ukrayna Kharkiv'de yer alan "The Wall" isimli barda kavga eden 52 taraftar ifade vermek üzere karakola götürüldü.
Görgü tanıklarının dediklerine göre Ukraynalı taraftarlar mekana toplu bir şekikde gelerek, "Hollanda'ya geri dönün" diye bağırdıkları ifade edildi. Barın 4 camının taraftarlarca kırıldığı belirtildi.
Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Shakhtar Donetsk takımının 6 puanı bulunuyor.