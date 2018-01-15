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Maç gününü karıştırdı! Alay konusu oldu

Stoke City'de forma giyen Saido Berahino, Manchester United maçı öncesi arkadaşlarının diline düştü. Maça bir gün önce gelen Saido Berahino, Kurt Zouma ve Eric Choupo-Moting tarafından alay konusu oldu.

Hürriyet Haber
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Bu sezon henüz gol atmayı başaramayan Berahino, sert eleştirilere maruz kalırken, bir de takım arkadaşları tarafından alay konusu oldu. Manchester United ile oynanacak olan lig maçına bir gün erken gelen Berahino, Kurt Zouma ve Eric Choupo-Moting'nun diline düştü.

Stoke City'nin antrenmanına maç kıyafetleri ile gelen Berahino'nun durumunu fırsat bilen takım arkadaşları Kurt Zouma ve Eric Choupo-Moting, Berahino'nun fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşıp, "Maç yarın dostum" şeklinde mesaj yazarak İngiliz futbolcuyla alay etmeye başladılar.

Maç gününü karıştırdı Alay konusu oldu

Buna oldukça alınan Berahino ise hemen yanıt verdi. "Bazı aptal insanlar beni güldürüyor. Sanki ben maç gününü unutmuşum gibi davranıyorlar" yazarak kendisi ile dalga geçen takım arkadaşlarına karşılık verdi. (Fotomaç)

 

 

Premier LeagueSaido Berahino

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