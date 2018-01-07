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Maç değil, Barcelona idmanı!

Barcelona, Levante maçı öncesi antrenmanını taraftarlara açtı. Bunu duyan Katalan ekibinin hayranları hemen idmanın yapılacağı tesise adeta akın etti. Antrenmanı 12 bin 346 seyirci tribünden takip etti.

Hürriyet Haber
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İspanyol devi Barcelona, uzun bir aradan sonra antrenmanını basın mensuplarına ve taraftarlara açtı. Elbette Katalan temsilcisinin hayranları bu şansı kaçırmadı. Kente turistik amaçlı gelenler dahil idmanın açık olduğunu duyanlar, hemen antrenmanın yapılacağı sahaya akın etti. Bugünkü Levante karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Barça’nın son çalışmasını tribünde 12 bin 346 kişi takip etti.

Türkiye liglerinde, Süper Lig dahil birçok mücadelede böyle bir rakama ulaşılamazken, Barça sadece idmanıyla bu rakama ulaştı. Hayran oldukları futbolcuları yakından görme fırsatını yakalayanlar, başta Lionel Messi olmak üzere Luis Suarez ve İniesta gibi yıldızlardan hem imza aldı hem de onlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Barça şu an İspanya Ligi’nde 45 puanla zirvede yer alıyor. (Fanatik)

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