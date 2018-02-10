Maç bitti, Beşiktaş'a teşekkür etti! "Bizi küçümsemediler!"
Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, evinde Kardemir Karabükspor'u 5-0 yendi. Baştan sona kontrolü elinde tutan Kara Kartal'ın gollerini Talisca (2), Vagner Love (2) ve Pepe attı.
Mücadelenin ardından Karabükspor'un tecrübeli futbolcusu Skulason önemli değerlendirmelerde bulundu.
İşte tecrübeli oyuncunun açıklamaları:
"Bugün Türkiye'nin son iki sezonunun şampiyonuna, en iyi takımına karşı oynadık. Buraya 3 puan için gelmiyorsunuz, savaşıp 1 puan almak için çıkılıyor. Beşiktaş bugün neden şampiyon olduğunu ve kalite farkını gösterdi."
"Bugün Beşiktaş'a da teşekkürler. Bize karşı saygısızlık yapmadılar, bizi küçümsemediler, iyi oynadılar, önde baskı yaptılar ve sık sık pozisyonda girdiler."
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