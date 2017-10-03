Maç anında telefon gelince! Bayern Münih...

Ligde geride kalan 7 haftada 14 puan toplayan ve 2.sırada yer alan Bavyera ekibinde teknik direktör arayışının sürdüğü iddia edildi.
Son olarak Hertha Berlin ile oynanan ve 2-2 sonuçlanan lig maçındaki bir ayrıntı ise dikkat çekti.
Alman basınında çıkan haberlere göre ; Uli Honess, Hertha maçının 86.dakikasında telefonla bir görüşme yaptı.
Hoeness’in telefonla yaptığı görüşmede yeni bir teknik direktörle anlaşma sağlanmış olabileceğinin haberini almış olabileceği belirtildi.
Öte yandan Bayern Başkanı Hoeness, yaptığı görüşmenin içeriğiyle ilgili olarak CEO Karl Heinz Rummenigge’yi hemen bilgilendirdi.
Hertha Berlin karşısında 2-0 üstünlük yakalamasına rağmen Bayern Münih, sahadan 2-2’lik eşitlikle ayrıldı.
Bayern’i sahaya Carlo Ancelotti’nin yerine göreve gelen Wily Sagnol çıkarmıştı. Taraftarların ise Thomas Tuchel'i istediği ifade ediliyor. (Ajansspor)