M.UNITED TARAFTARI BANA YALVARDI

Rusya’da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası’nın elçiliğini yapan Victoria Lopyreva, Manchster United kulübünü ziyaretine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Manchester United’ın West Ham United ile oynadığı maçı Old Trafford’dan izleyen 2003 Rusya Güzeli, “2018 Dünya Kupası Elçisi olarak Manchester United-West Ham maçını izlemem için resmi olarak davet edildim” ifadelerini kullandı.

Manchester United’ın Avrupa Ligi’nde Rostov ile eşleşmesinde İngiliz ekibini Rusya’da misafirperver bir şekilde ağırladıklarını söyleyen Lopyreva, İngiliz kulübünün bundan memnun kaldığını belirtti.

Old Trafford’da oynanan Premier Lig’in ilk haftasındaki mücadeleyi Manchester United 4-0 kazanırken golleri Romelu Lukaku (2), Anthony Martial, ve Paul Pogba kaydetti.

Dünyanın her yerinden davet aldığını ifade eden 34 yaşındaki Lopyreva, “Onlara şans getirdiğimi düşünüyorlar. Manchester United taraftarları bana sarıldılar ve gitmemem için yalvardılar” dedi.