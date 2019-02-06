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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.02.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

M.E.O.’da Dünya şampiyonları belli oldu

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M.E.O.’da Dünya şampiyonları belli oldu

Dur durak bilmeyen oyuncular için düzenlenen dünyanın en büyük mobil espor turnuvası Red Bull M.E.O. by ESL’in en iyileri belli oldu.

36 farklı ülkeden espor oyuncusunun mücadele ettiği Dünya Finalleri’nde Clash Royale’de Liam ‘ThunderStruck’ McCarron, Brawl Stars’da da Team Consty mutlu sona ulaştı. Almanya’nın Dortmund kentindeki Warsteiner Music Hall’da gerçekleştirilen şampiyonada Arena of Valor gösteri maçında ise Türkiye takımı, Gaming dünyasının ünlü yayıncılarını 2-0 yendi.

Evin konforlu ortamından sizi büyük sahnelere terfi ettiren Red Bull M.E.O. dünyanın en iyilerini buldu. 36 farklı ülkeden espor oyuncularını Almanya’nın Dortmund kentinde buluşturan Red Bull M.E.O. by ESL’de Clash Royale ve Brawl Stars’da şampiyonlar belli olurken Arena of Valor’de ise gösteri maçı yapıldı.
Clash Royale’in 25 Aralık’taki büyük finalinde şampiyon olan Tunahan "Lelouch" Türkoğlu’nun temsil ettiği Türkiye, Clash Royale’de D Grubu’nda yer aldı. Tunahan "Lelouch" Türkoğlu, 7 maçından 2’sini kazanarak grubunda 6. oldu. Red Bull M.E.O.’nun en önemli mücadelesi olarak kabul edilen Clash Royale’de şampiyonluk ise YYYY’yi yenen Liam ‘ThunderStruck’ McCarron’a gitti. İskoç oyuncu 16 bin dolarlık ödülün de sahibi oldu.

Warsteiner Music Hall’da gerçekleştirilen şampiyonada Brawl Stars’da kupayı kazanan ekip ise Team Consty oldu. Finalde Team Alex ile karşılaşan Team Consty, bu zaferle 16 bin dolarlık ödülü de kazandı.

Arena of Valor’da ise Almanya ile yapılan gösteri maçında Türkiye galibiyete 2-0’la ulaştı. 

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