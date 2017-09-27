M.City fırtınası! durdurulamıyor...

İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester ekibi, 9 Eylül'de oynadıkları ve 5-0 kazandıkları Liverpool maçından bu yana üçü ligde, ikisi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere toplam 5 karşılaşmada rakip fileleri 22 kez havalandırdı.



"Devler Ligi"nde Feyenoord'u 4-0, Shakhtar Donetsk'i 2-0, Premier Lig'de de Liverpool'u 5-0, Watford'u 6-0 ve Crystal Palace'ı 5-0 gibi farklı skorlarla mağlup etmeyi başaran Manchester temsilcisi, sezon başında Benfica'dan renklerine bağladığı 24 yaşındaki Ederson'un koruduğu kaleyi gole kapadı.



PREMİER LİG'E GOLLÜ BAŞLANGIÇ!

Manchester City, Premier Lig'e en gollü başlangıç yapan takımlardan biri oldu.

Premier Lig'in 25 yıllık tarihinde ilk altı haftada 22 gol atarak sezona başlayan Manchester United (2011-12) ve Newcastle United (1994-95) bu

alanda rekoru ellerinde bulunduruyor.

Geride kalan haftalarda 21 kez rakip fileleri sarsan Manchester City, 2004-05 sezonunda Arsenal ve 2010-2011 sezonunda Chelsea'nin ardından bu gol sayısını yakalayan üçüncü ekip oldu. Bol gollü performanslarına karşın bu dört sezonda da takımlar şampiyonluk ipini göğüsleyemedi.

TILSIMI CHELSEA BOZABİLİR!

Geçen sezon lige 6'da 6 yaparak bu sezondan daha iyi bir başlangıç yapan Manchester City, yedinci hafta maçında Londra deplasmanından mağlubiyetle dönmüştü.

Guardiola ve Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun İspanya'nın ardından bir kez daha karşı karşıya geldiği Manchester derbisinden galibiyetle ayrılan Katalan çalıştırıcı, yedinci haftada Tottenham'a 2-0 yenilmiş ve takımının namağlup unvanını kaybetmesine engel olamamıştı.

Başkent ekiplerinden Watford ve Crystal Palace'a bu sezon toplam 11 gol atan Manchester City, cumartesi günü deplasmanda son şampiyon Chelsea ile karşılaşacak.

AGÜERO FIRSAT TEPTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün gece Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk karşısında penaltı atışından ve net pozisyonlardan yararlanamayan Agüero, kulüp tarihe geçme şansını başka maça bıraktı.

2011-12 sezonundan bu yana Manchester City formasını giyen ve 176 gol atan Arjantinli yıldız, bir gol daha atması halinde Eric Brook'a ait kulübün en çok gol atan futbolcusu unvanına ortak olacak.

VURDUĞU GOL OLUYOR

Premier Lig ve Avrupa kulvarında çıktığı maçlarda başarılı pas oranında yüzde 90'ın altına hiç düşmeyen Manchester City, isabetli şutlarının yarısında gol üretti. Rakip kaleye 5 maçta 43 isabetli şut gönderen Manchester ekibi, bunların 22'sinde gol bulmayı başardı.