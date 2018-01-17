M. Başakşehir Giresunspor maçı Arda Turan'ı sahada görmek isteyenler için büyük önem arz edecek. Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan ve Türkiye Kupası'nda çeyrek final için mücadele edecek olan M. Başakşehir, Giresunspor karşısında ter dökecek. Peki, M. Başakşehir Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele hakkında detaylı bilgiler

M.BAŞAKŞEHİR GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, sahasında Giresunspır'u konuk edecek. 17 Ocak Çarşamba günü saat 18.00'da oynanacak mücadele, A Spor kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetirken, yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve İbrahim Bozbey üstlenecek.

BAŞAKŞEHİR TUR İÇİN SAHADA

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında bugün sahasında Akın Çorap Giresunspor'u konuk edecek.



3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'daki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.



İki takım arasında Giresun'da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-1 kazanmıştı.



Medipol Başakşehir'in turu geçmesi için sahasında oynayacağı maçı gol yemeden iki farklı kazanması, gol yemesi halinde ise üç farklı kazanması gerekiyor. 90 dakikanın 3-1 sona ermesi durumunda ise uzatma devresine, bu bölümde de skorun değişmemesi halinde de seri penaltı atışlarına geçilecek.

ARDA TURAN İÇİN İSPANYOL BASININDAN İLK YORUM GELDİ

Milli futbolcu Arda Turan'ın İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e kiralanması, İspanyol basınında yankı uyandırdı.

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden Marca, söz konusu transfere ilişkin, "Arda Turan'ın batışı" başlığıyla bir haber yayımladı.



Haberde, Atletico Madrid'deki başarısının ardından Barcelona'ya yıldız unvanıyla imza atan milli futbolcunun performansı eleştirilerek, "Arda Turan Bercelona'da hiçbir etki bırakmadı ve bedavaya gitti." yorumu yapıldı.



Attığı imzanın ardından Barcelona'nın transfer yasağı nedeniyle ilk 6 ay forma giyemeyen Arda Turan'ın hayal kırıklığına yol açtığı kaydedilen haberde, söz konusu transferin yapılış şeklinin başından "çarpık" olduğu savunuldu.



Haberde, Arda Turan'ın 35 milyon avroluk bonservis bedeliyle Barcelona tarihindeki en pahalı dokuzuncu oyuncu olduğu ve geçen sezon takımdaki sakat oyuncuların fazlalığı dolayısıyla kadroya girdiği ifade edilerek, "İspanya Süper Kupası'ndaki iyi performansı nedeniyle Barcelona'daki en iyi dönemini yaşadı. Ancak bu kısa süreli bir seraptı ve bir kez daha Luis Enrique tarafından unutuldu." değerlendirmesinde bulunuldu.



Arda'nın Barcelona formasıyla 10 kez sakatlık sorunu yaşaması ve bu sezon takımdan dışlanarak maçlarda süre alamaması nedeniyle gözden kaybolduğu yorumu yapılan haberde, "Arda Turan, Barcelona'yla devam eden sözleşmesinin geri kalanında Medipol Başakşehir'e gitti ve Katalan temsilcisi bu transferden tek bir avro alamadı. Bir dönem gezegenin en çok istenen oyuncuları arasındaydı. Tam bir çöküş." ifadeleri kullanıldı.