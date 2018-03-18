M.Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?Quaresma oynayacak mı?

M.Başakşehir Beşiktaş maçı için beklenen tarih geldi. 20 Şubat tarihinden bu yana zorlu takımlarla mücadele eden Beşiktaş, bu kez Medipol Başakşehir'e konuk olacak. 50'şer puanla şampiyonluk yarışında başa baş mücadele eden İstanbul ekipleri, sahada taktik savaşlar verecek. Peki, Medipol Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele hakkında bazı bilgiler

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir, kendisiyle aynı puanı paylaşan Beşiktaş'ı konuk edecek. 18 Mart Pazar günü saat19.00'da oynanacak olan bu mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Halil Mutlu Meler'in yöneteceği karşılaşmanın yadımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.

BEŞİKTAŞ YÜKSELİŞTE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR DÜŞÜŞTE

Bu akşamki mücadele yükselişte olan takım ile düşüşte olan takımı karşı karşıya getirecek. Süper Ligin 2’nci devresinde yenilmeyen ve 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik alan Beşiktaş oldukça formda ve seri galibiyetlerle zirve yürüyüşünü sürdürüyor. Medipol Başakşehir ise Beşiktaş’ın aksine düşüşte olan bir takım ve ligin 2’nci devresinde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 3’üncü sıraya kadar geriledi.

Ligin 2’nci devresine Galatasaray’ın 1, Fenerbahçe’nin 3 ve Beşiktaş’ın 6 puan önünde lider giren Başakşehir, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor’a yenilip Atiker Konyaspor ve Gençlerbirliği ile de berabere kalınca 8 maçta 10 puan kaybetti ve 3’üncü sıraya geriledi. Beşiktaş ise 4’üncü başladığı 2’nci devrede Atiker Konyaspor ve Bursaspor beraberlikleriyle sadece 4 puan kaybetti ve Başakşehir ile olan puan farkını eriterek averajla 2’nci sıraya yükseldi.

SİYAH-BEYAZLILARDA QUARESMA DIŞINDA EKSİK YOK

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’ne veda ettikten sonra tek düşüncesi olan lig şampiyonluğa motive olmuş durumda. Teknik direktör Şenol Güneş son 3 maçta alınan galibiyetlerin takımın şampiyonluğa olan inancını fazlasıyla gösterdiğini düşünüyor ve oyuncuların motivasyonundan inanılmaz derecede memnun. Bu durum tecrübeli teknik adamın çok daha rahat bir şekilde rakibe odaklanmasını ve analiz etmesini sağlayan önemli bir faktör. Medipol Başakşehir’e karşı ekstra bir önlem almayı ve farklı bir taktikle oynamayı düşünmeyen Güneş, kendi oyunlarını eksiksiz olarak sahaya koyduklarında galip geleceklerine inanıyor. Kadroda çok önemli değişiklikler yapmayacak olan Şenol Güneş Pepe ve Tosic’in iyileşmesi ile defansta rahatlamış durumda. Özel ayakkabı ile son iki idmana çıkan ve oldukça fit olan Pepe hazır olduğunu hocasına gösterdi. Ağrıları geçen Tosic te oynayacak durumda ve Güneş, iki futbolcu arasındaki tercihini bu akşamki idmandan sonra belirleyecek.

Defans hattının diğer 3 oyuncusu ise Gökhan Gönül, Medel ve Adriano olurken orta ikili son maçlarda olduğu gibi Atiba ve Tolgay Arslan’dan kurulucak. Tecrübeli hocanın hücum hattındaki dörtlüsünün Lens, Talisca, Babel ve Negredo olması bekleniyor.

Beşiktaş’ın Medipol Başakşehir karşısındaki muhtemel 11’i şu şekilde: Fabri - Gökhan Gönül, Pepe (Tosic) Medel, Adriano, Atiba, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo şeklinde.

İKİ TAKIM ARASINDA OLDUKÇA İDDİALI MAÇLAR

Beşiktaş ile Medipol Başakşehir yıllardan bu yana oldukça iddialı ve zor maçlar oynuyor. İki takımın daha önceki 21 karşılaşmasında Beşiktaş ve Başakşehir’in 5’er galibiyeti bulunurken 11 karşılaşmanın berabere bitmesi maçların başa baş oynandığının ne büyük göstergesi. Gol sayılarında ise 26’ya 25 Başakşehir’in üstünlüğü bulunurken Siyah-Beyazlılar son 4 maçta rakibini yenemedi. Beşiktaş’ın Başakşehir karşısındaki son galibiyeti 2015-2016 sezonun ilk yarısındaydı ve Siyah-Beyazlılar bu maçı 2-0 kazandı. Bu tarihten sonra oynanan 4 maçın 3’ü berabere biterken 1 galibiyet Başakşehir’den geldi.

BEŞİKTAŞ’TA 6 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş’ta sarı kart sınırında olan futbolcu sayısı her hafta artıyor. Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Caner, Atiba ve Medel 3 sarı kart ile ceza sınırında oynuyor. Bu futbolcular bu akşam sarı kart görmeleri durumunda 27’nci haftada Vodafone Park Stadı’nda oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında takımını yalnız bırakacak.

İLK RANDEVU TÜRKİYE KUPASI'NDA



Abdullah Avcı ve Şenol Güneş ilk kez 3 Şubat 2010'da o dönemdeki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında karşı karşıya geldi.



İstanbul'da 1-1 sona eren mücadelenin 1 hafta sonra oynanan rövanşını, Trabzonspor 1-0 kazanarak adını yarı finale yazdırmıştı.



İki teknik adam, 2014-2015 sezonunda ise Türkiye Kupası'nda son 16 turunda karşılaştı. Şenol Güneş'in başında bulunduğu Bursaspor, Abdullah Avcı'nın yönetimindeki İstanbul ekibini, normal süresi 0-0, uzatma bölümü de 1-1 sona eren karşılaşmada, penaltı atışları sonucunda 4-3 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ DÖNEMİ



Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'in ve Şenol Güneş de Beşiktaş'ın başındayken 6. kez karşılaşacak.



Avcı ve Güneş bu maçlarda 1'er galibiyet elde etti. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.



Bu maçlarda atılan gol sayılarında ise eşitlik durumu söz konusu. Medipol Başakşehir ve Beşiktaş, 5 maçta 7'şer kez fileleri havalandırdı.

İki teknik adamın rekabetinde bugüne kadar oynanan maçlar şöyle:



Tarih Kulvar Avcı'nın takımı Güneş'in takımı Skor

3 Şubat 2010 Türkiye Kupası İstanbul B. Bld. Trabzonspor 1-1

10 Şubat 2010 Türkiye Kupası İstanbul B. Bld. Trabzonspor 0-1

20 Şubat 2010 Süper Lig İstanbul B. Bld. Trabzonspor 0-0

12 Aralık 2010 Süper Lig İstanbul B. Bld. Trabzonspor 1-3

15 Mayıs 2011 Süper Lig İstanbul B. Bld. Trabzonspor 1-3

17 Eylül 2011 Süper Lig İstanbul B. Bld. Trabzonspor 1-0

28 Kasım 2014 Süper Lig İstanbul B. Bld. Bursaspor 0-0

11 Şubat 2015 Türkiye Kupası İstanbul B. Bld. Bursaspor 1-1 (3-4 penaltılar)

25 Nisan 2015 Süper Lig İstanbul B. Bld. Bursaspor 1-4

13 Eylül 2015 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 0-2

14 Şubat 2016 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 2-2

26 Kasım 2016 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 1-1

30 Nisan 2017 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 3-1

23 Ekim 2017 Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş 1-1