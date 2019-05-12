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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
12.05.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

M. Başakşehir Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Liderlik mücadelesi!

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M. Başakşehir Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Liderlik mücadelesi!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı Medipol Başakşehir Ankaragücü maçı ile devam ediyor. Lider Galatasaray'ın, maç eksiğiyle üç puan gerisinde yer alan Medipol Başakşehir, Ankaragücü maçını kazanması halinde liderlik koltuğunun ortağı olacak. Başkent ekibi ise galibiyet elde etmesi halinde düşme potasından uzaklaşmış olacak. Peki, Medipol Başakşehir Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Medipol Başakşehir Ankaragücü maçı ile Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. Üç puan elde etmesi halinde son haftalarda liderlik koltuğunu Galatasaray ile paylaşacak olan Medipol Başakşehir, kaybetmesi durumunda ise avantajını kaybedecek. Peki, Medipol Başakşehir Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Karşılaşma öncesi bazı bilgiler

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 32. Hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Ankaragücü'nü ağırlayacak. 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak. Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşmada, Süleyman Özay ve Erdem Bayık yardımcılıkları üstlenecek.

Ligde son 3 maçını kazanamayan Ankaragücü, haftaya 37 puan ve averajla 14. sırada girdi. Son 4 maçında 10 puan yitiren Medipol Başakşehir ise geçen hafta liderliği averajla Galatasaray'a kaptırdı.

Başkent temsilcisinde sakatlıkları süren Brice Djedje ve Wilfred Moke ile kart cezalısı Cebrail Karayel bugünkü maçta forma giyemeyecek.
Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı Medipol Başakşehir 1-0 kazanmıştı.

Son 4 maçını kazanamayan ve 10 puan kaybeden Medipol Başakşehir ise geçtiğimiz hafta liderliği averajla Galatasaray'a kaptırdı. MKE Ankaragücü ise ligdeki son 3 maçından galibiyetle ayrılamadı. Başkent ekibi, haftaya 37 puan ve averajla 14. sırada girdi.

Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Eljero Elia bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak. Sakatlıkları süren Alexandru Epureanu, Demba Ba ve Arda Turan da maçta forma giyemeyecek.

"ONLAR DÜŞÜŞTE"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, maçla ilgili yaptığı açıklamada, rakibin 4 haftadır kazanamadığını belirterek, "Onlar düşüşte. Bizim maçı çıkış maçı olarak görüyorlar. Biz de Kayserispor maçından sonra maç kazanamadık." dedi.

Ligde 37 puanda olduklarını, pazar günü oynayacakları maçı kazanmaları durumunda rahatlayacaklarını belirten Kaplan, şunları kaydetti:
"Ortada 3 puan var, Medipol Başakşehir de biz de talibiz. Bizim kimseden çekinecek tarafımız yok. Onlarda da 4 haftadır kazanamamanın stres ve baskısı var. Onlar da kazanıp şampiyonluk yolunda ilerlemek istiyorlar. Kimin şampiyon olduğu bizi bağlamıyor. Kendi işimize bakıyoruz."

 

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