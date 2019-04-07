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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
07.04.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

M.Başakşehir A.Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

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M.Başakşehir A.Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Medipol Başakşehir Atiker Konyaspor maçı ile Spor Toto Süper Lig'de liderlik yarışı devam ediyor. Şampiyonluk yarışında önemli bir aday olan Medipol Başakşehir, Avrupa Kupalarında yer alabilmek için daha fazla puana ihtiyacı olan Atiker Konyaspor karşısında çetin bir mücadele verecek. Peki, Medipol Başakşehir Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konuda bazı bilgiler

Medipol Başakşehir Atiker Konyaspor maçı ile puan tablosu yeniden belirlenecek. Son 10 maçında sadece Türkiye Kupası'ndaki rakibi  Hatayspor karşısında mağlubiyet yaşayan Medipol Başakşehir, ligde son haftalarda iyi sonuçlar alamayan Atiker Konyaspor karşısında mücadele edecek. Peki, Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı'nın en iyi 11'lerini sahaya çıkaracağı Medipol Başakşehir Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR ATİKER KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 27. Hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. 7 Nisan Pazar günü oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Serkan Çınar'ın yöneteceği karşılaşmada, Tarık Ongun ve Kemal Yılmaz yardımcılıkları üstlenecek.

Ligde geride kalan 26 maçta 58 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, en yakın rakibi Galatasaray'ın 6 puan önünde zirvede yer alıyor.
Son iki maçını kaybeden Atiker Konyaspor ise 35 puan ve averaj ile 6. sırada bulunuyor.

EMRE BELÖZOĞLU VE CLİCHY SAHALARA DÖNÜYOR

Medipol Başakşehir'de sarı kart cezasını tamamlayan kaptan Emre Belözoğlu, Atiker Konyaspor maçında forma giyebilecek.
Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı sona eren deneyimli futbolcu Gael Clichy'nin de Atiker Konyaspor mücadelesinde sahada olması bekleniyor.

İstanbul ekibinde sakatlığı süren Alexandru Epureanu ise bu maçta takımdaki yerini alamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Mert - Caiçara, Mahmut, Epureanu (Attamah), Kudryashov, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Arda, Robinho  

ATİKER KONYASPOR

Serkan, Opanasenko, Uğur, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Johsson, Amir Hadziahmetovic, Milosevic, Fofana, Jahovic

 

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