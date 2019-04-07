M.Başakşehir A.Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?
Medipol Başakşehir Atiker Konyaspor maçı ile Spor Toto Süper Lig'de liderlik yarışı devam ediyor. Şampiyonluk yarışında önemli bir aday olan Medipol Başakşehir, Avrupa Kupalarında yer alabilmek için daha fazla puana ihtiyacı olan Atiker Konyaspor karşısında çetin bir mücadele verecek. Peki, Medipol Başakşehir Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konuda bazı bilgiler
Medipol Başakşehir Atiker Konyaspor maçı ile puan tablosu yeniden belirlenecek. Son 10 maçında sadece Türkiye Kupası'ndaki rakibi Hatayspor karşısında mağlubiyet yaşayan Medipol Başakşehir, ligde son haftalarda iyi sonuçlar alamayan Atiker Konyaspor karşısında mücadele edecek. Peki, Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı'nın en iyi 11'lerini sahaya çıkaracağı Medipol Başakşehir Atiker Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR ATİKER KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 27. Hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. 7 Nisan Pazar günü oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Serkan Çınar'ın yöneteceği karşılaşmada, Tarık Ongun ve Kemal Yılmaz yardımcılıkları üstlenecek.
Ligde geride kalan 26 maçta 58 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, en yakın rakibi Galatasaray'ın 6 puan önünde zirvede yer alıyor.
Son iki maçını kaybeden Atiker Konyaspor ise 35 puan ve averaj ile 6. sırada bulunuyor.
EMRE BELÖZOĞLU VE CLİCHY SAHALARA DÖNÜYOR
Medipol Başakşehir'de sarı kart cezasını tamamlayan kaptan Emre Belözoğlu, Atiker Konyaspor maçında forma giyebilecek.
Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı sona eren deneyimli futbolcu Gael Clichy'nin de Atiker Konyaspor mücadelesinde sahada olması bekleniyor.
İstanbul ekibinde sakatlığı süren Alexandru Epureanu ise bu maçta takımdaki yerini alamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert - Caiçara, Mahmut, Epureanu (Attamah), Kudryashov, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Arda, Robinho
ATİKER KONYASPOR
Serkan, Opanasenko, Uğur, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Johsson, Amir Hadziahmetovic, Milosevic, Fofana, Jahovic
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