M&B II: Bannerlord’dan ilk gösterim

Milyonlarca oyunseverin hayranlıkla oynadığı Mount & Blade serisinin yaratıcısı TaleWorlds Entertainment, dünyanın en büyük video ve bilgisayar oyunları fuarı olan Gamescom’da yayınladığı bir video ile Mount & Blade II: Bannerlord’un çoklu oyunculu modu "Komutan Modu"nu (Captain Mode) ilk kez gösterdi.

Oyuncular 5’e 5 iki grup halinde oynanabilen bu yeni modda komuta ettikleri askerlerle birlikte rakip oyuncuların ordularına karşı çarpışacaklar.

Komutan Modu, aksiyon ve stratejiyi geniş ölçekli çarpışmalarla birleştiren bir mod. Bu modda kazanmak için becerikli bir savaşçı olmanın yanında kurnaz bir taktisyen de olmak gerekiyor. Oyuncular birliklerinin hareketlerini ve dizilimini yenilikçi fakat aynı zamanda kullanışlı bir kontrol şeması vasıtasıyla rahatça kontrol edip, oyunun yeni ve gelişmiş yapay zekâsı sayesinde karmaşık taktikleri kolaylıkla uygulayabilecekler.

Fakat Komuta Modu yalnızca birliklerin kontrolünden ibaret değil. Oyuncuların Mount & Blade II: Bannerlord’un geliştirilmiş savaş sistemini iyice kavrayıp savaştaki becerilerini sergilemeleri de zafere giden yolda zaruri olacak. Bannerlord, önceki oyunlardan devraldığı yöne dayalı yenilikçi saldırı ve savunma mekaniğini korurken, oynanışı daha da öteye taşıyor. Kalkanla bakış yönüne göre savunma yapmanın yanında, kalkanı kullanarak rakibi itme ve zincir saldırılar gibi yenilikler oyunun saldırı ve savunma mekaniklerine yeni bir soluk getiriyor. Üstelik oyunun yenilenen savaş motoru ve geliştirilmiş animasyonları sayesinde oyuncular kendilerini şimdiye kadar görmedikleri kadar gerçekçi bir savaş atmosferi içinde bulacaklar.

TaleWorlds Entertainment’ın Kurucusu ve CEO’su Armağan Yavuz, oyunun yeni çoklu oyunculu modunu şöyle değerlendirdi, “Mount & Blade II: Bannerlord’un çoklu oyunculu yanını ilk kez gösterdiğimiz için çok heyecanlıyız. Mümkün olan en iyi çoklu oyuncu deneyimini yaşatmaya ve Orta Çağ savaşlarını çoklu oyunculu bir oyun içerisinde yaratmaya çalıştık. Bunu yaparken de gerçekçiliğe ve oynanış derinliğine dikkat ettik. Ben ekibimizin harika bir iş yaptığını düşünüyorum ve insanların oyunu oynadıktan sonraki düşüncelerini öğrenmek için sabırsızlanıyorum.”