Lyon'da Cüneyt Çakır endişesi! Acı verici hatıra...
Lyon, Şampiyonlar Ligi Son 16 eşleşmesi ilk maçında Barcelona'yı konuk edecek. Fransız medyası, maçın hakemi Cüneyt Çakır'dan endişeyle bahsetti.
Fransız medyası, FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır'ın 13 yıldır uluslararası platformda hakemlik yaptığını belirtip, Barcelona'nın bugüne kadar 7 maçında görev aldığını ve Lyon'un ise sadece 1 maçında düdük çaldığını yazdı.
Barcelona bu 7 maçta hiç yenilgi yüzü görmezken, Lyon'un tek maçında 'acı verici' hatırlara sahip olduklarını belirttiler. İşte o satırlar...
"Sene 2011, Madrid deplasmanı... Real Madrid, Lyon'u sahadan silip 4-0'lık galibiyet elde ediyor. Maçın hakemi de Cüneyt Çakır. Lyon taraftarları ne zaman Cüneyt Çakır'ı görse, akıllarına o ezici yenilgi geliyor..."
Barcelona o 7 maçın 4'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı, 3'ünde ise eşitlik bozulmadı.
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