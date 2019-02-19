Lyon'da Cüneyt Çakır endişesi! Acı verici hatıra...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriLyon'da Cüneyt Çakır endişesi! Acı verici hatıra...
GeriFutbol Lyon'da Cüneyt Çakır endişesi! Acı verici hatıra...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli / Foto: AP
19.02.2019 - 13:15, Son Güncelleme:

Lyon'da Cüneyt Çakır endişesi! Acı verici hatıra...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Lyon'da Cüneyt Çakır endişesi! Acı verici hatıra...

Lyon, Şampiyonlar Ligi Son 16 eşleşmesi ilk maçında Barcelona'yı konuk edecek. Fransız medyası, maçın hakemi Cüneyt Çakır'dan endişeyle bahsetti.

Fransız medyası, FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır'ın 13 yıldır uluslararası platformda hakemlik yaptığını belirtip, Barcelona'nın bugüne kadar 7 maçında görev aldığını ve Lyon'un ise sadece 1 maçında düdük çaldığını yazdı.

Barcelona bu 7 maçta hiç yenilgi yüzü görmezken, Lyon'un tek maçında 'acı verici' hatırlara sahip olduklarını belirttiler. İşte o satırlar...

"Sene 2011, Madrid deplasmanı... Real Madrid, Lyon'u sahadan silip 4-0'lık galibiyet elde ediyor. Maçın hakemi de Cüneyt Çakır. Lyon taraftarları ne zaman Cüneyt Çakır'ı görse, akıllarına o ezici yenilgi geliyor..."

Barcelona o 7 maçın 4'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı, 3'ünde ise eşitlik bozulmadı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 731Lyon - Barcelona
    3
    MS2
    1,55
    16606kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Eğitim sektörü sessiz kalmadı Espor dersleri başladı

Tolgay Arslan ne ilk ne de son! Fenerbahçe Beşiktaş...

Elle oynamada yeni uygulama! Saat modeli

Trabzonspor'da Filip Novak antrenmanı yarıda bıraktı