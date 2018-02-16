Lyon, Villarreal'e acımadı! Enes Ünal...
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Lyon ile Villarreal karşı karşıya geldi. Villarreal'de Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın 36 dakikada sahada kaldığı maçta ev sahibi ekip, sahadan 3-1 galip ayrılarak, tur için avantaj elde etti.
İlk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlanan karşılaşmada ilk gol 46.dakikada Lyon adına Tanguy Ndombele'den geldi. Bu golde 3 dakika sonra Nabil Fekir, farkı ikiye çıkarırken, Villarreal'den Pablo Fornals 63.dakikada skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın skorunu ise 82.dakika Memphis Depay belirledi. Milli oyuncumuz Enes Ünal, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, 54.dakikada Samu Castillejo'nun yerine oyuna dahil oldu.
Eşleşmenin rövanşına 22 Şubat Perşembe günü Villarreal ev sahipliği yapacak.
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