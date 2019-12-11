Lyon ile Leipzig 'beraber' turladı!
Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında Lyon ile Leipzig 2-2 berabere kaldı. İki takım da bir üst tura adını yazdırdı.
Leipzig'in gollerini 9. dakikada penaltıdan Forsberg ve 33. dakikada penaltıdan Werner attı. Lyon'un sayılarını 50'de Auoar ve 82'de Depay kaydetti.
Grubun diğer maçında Benfica, Zenit'i 3-0 yendi. Portekiz ekibinin gollerini 47'de Cervi, 58'de penaltıdan Pizzi ve 79'da Azmoun kendi kalesine attı.
Bu sonuçların ardından Leipzig 11 puanla grubu lider tamamladı. Lyon 8 puanla ikinci sırayı aldı. Benfica 7 puanla Avrupa Ligi'nin yolunu tutarken 7 puanlı Zenit Avrupa'ya veda etti.
Lyon'un sahasında Nice'i mağlup ettiği maçın gollerini izliyoruz.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle