Lyon Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 519. randevu
Asvel Lyon Fenerbahçe Beko basket maçı için geri sayım başladı. 9 maçta 2 galibiyet 7 mağlubiyet alarak THY Avrupa Ligi'nin son sıralarında yer alan Fenerbahçe Beko, Asvel Lyon karşısında galibiyet alarak toparlanmak istiyor. Peki, Lyon Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Lyon Fenerbahçe Beko basket maçı ile THY Avrupa Ligi Normal Sezon 10. Haftasında puan durumu yeniden şekillenecek. Zenit ile birlikte ligin son sırasını paylaşan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, yeniden toparlanabilmek için parkeye çıkacak. Peki, Lyon Fenerbahçe Beko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler
LYON FENERBAHÇE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
THY Avrupa Ligi 10. Hafta mücadelesinde Asvel Lyon, Fenerbahçe Beko ile mücadele edecek. 22 Kasım Cuma günü saat 22.45'te oynanacak olan mücadele Bein Sports Haber kanalından ücretsiz bir şekilde izlenebilecek.
Avrupa Ligi'nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 9 haftada 2 galibiyet elde edebildi.
İstanbul'da Baskonia ve Bayern Münih'i mağlup eden sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda tek mağlubiyetini Zalgiris karşısında yaşadı.
Fenerbahçe Beko, deplasmanda ise Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan, Maccabi FOX, CSKA Moskova ve son olarak Barcelona ile oynadığı mücadelelerden ise yenilgiyle ayrıldı.
AVRUPA'DA 519. RANDEVU
Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 519. maçına ASVEL karşısında çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 518 karşılaşmada 297 galibiyet elde ederken, 221 yenilgi yaşadı.
Avrupa Ligi'nde ise 316 maça çıkan Fenerbahçe, 186 galibiyet alırken, 130 kez mağlup oldu.
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