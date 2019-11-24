Luyindamaâ€™nÄ±n sözleÅŸmesi askÄ±da
Galatasaray'Ä±n baÅŸarÄ±lÄ± savunmacÄ±sÄ± Luyindama milli takÄ±m karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda geÃ§irdiÄŸi sakatlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan uzun sÃ¼re sahalarda yer alamayacakken SarÄ±-KÄ±rmÄ±zlÄ± camiadan flaÅŸ bir karar geldi.Â
Galatasaray yÃ¶netimi, ocak ayÄ±nda getirilecek yabancÄ± futbolcuya kontenjanda yer aÃ§mak amacÄ±yla, sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle sezonu kapatan Luyindamaâ€™nÄ±n sÃ¶zleÅŸmesini askÄ±ya alma kararÄ± aldÄ±.Â
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