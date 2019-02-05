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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.02.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Luyindama'nın geç kalması 250 bin euroya patladı

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Luyindama'nın geç kalması 250 bin euroya patladı

Galatasaray'da transferin son saatlerinde kadroya dahil edilen Kongolu stoper Luyindama, pahalıya mal oldu. İşte nedeni...

Sezonun ikinci yarısı için önemli adımların atılmasını isteyen Fatih Terim, savunma hattına uzun zamandır takip ettiği Luyindama'yı istedi.

Gelecek planları arasında yer almayan Maicon'un yerine gelen Luyindama'nın takıma geç katılması sarı kırmızılı ekibe 250 bin Euro'ya mal oldu.

Fatih Terim, kadro yetersizliğinden Ankaragücü ve Göztepe maçlarında sahaya Maicon'u sürdü.

Ankaragücü maçı, Maicon'un Galatasaray formasıyla lig ve Avrupa Kupaları'nda forma giydiği 50. maç olduğu için Brezilyalı oyuncu, 250 bin Euro bonusu cebine koydu.

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Galatasaray Maicon'u dün gece Suudi Arabistan'a kiraladı...

Galatasaray Maicon'u kiraladı!Galatasaray Kulübü, Maicon'un Al-Nassr Saudi kulübüne kiralık olarak transfer olduğunu borsaya bildirdi. 1,5 yıllığına Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr Saudi'ye transfer olan Brezilyalı oyuncu, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 15 Süper Lig maçında 1 gol, 1 asistlik performans göstermişti.
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