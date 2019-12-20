Luyindama'da krizin eşiğinden dönüldü! | Galatasaray haberleri
Dursun Özbek’in 20 milyon Euro’luk haciz işlemi başlatması sonrasında G.Saray’ın bankadaki parasına bloke koyuldu. Bu nedenle ay başında Luyindama’nın 1,9 milyon Euro’luk taksidi ödenemeyince Liege Kulübü de durumu FIFA’ya ileteceğini belirtti.
Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK | Galatasaray'da sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Luyindama’nın bonservis taksidi, Aslan’ı az kalsın zor bir duruma düşürüyordu. 20 milyon Euro’luk alacağı nedeniyle haciz işlemi başlatan eski başkan Dursun Özbek’in bu hamlesiyle sarı kırmızılıların parasına bloke konulurken, bu nedenle 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan Luyindama’nın taksidinden gecikme yaşandı. Bankada 117 milyon TL parası olan G.Saray’ın bloke nedeniyle eli kolu bağlandı.
LIEGE’DEN FIFA TEHDiDi
Ay başında ödenmesi 1.9 milyon Euro’luk bonservis taksidi gecikirken, S. Liege ise harekete geçti. Belçika ekibi, paranın ödemesi halinde durumu FIFA’ya ileteceğini belirtti.
YÖNETiM CEBiNDEN VERDi
Özbek ile ödemeler konusunda uzlaşamayıp bloke kaldırılamadı. Buna karşın Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, taksidi S. Liege’e cebinden ödedi ve FIFA tehlikesi ortadan kalktı.
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