Luyindama'da krizin eşiğinden dönüldü! | Galatasaray haberleri

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK | Galatasaray'da sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Luyindama’nın bonservis taksidi, Aslan’ı az kalsın zor bir duruma düşürüyordu. 20 milyon Euro’luk alacağı nedeniyle haciz işlemi başlatan eski başkan Dursun Özbek’in bu hamlesiyle sarı kırmızılıların parasına bloke konulurken, bu nedenle 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan Luyindama’nın taksidinden gecikme yaşandı. Bankada 117 milyon TL parası olan G.Saray’ın bloke nedeniyle eli kolu bağlandı.

LIEGE’DEN FIFA TEHDiDi

Ay başında ödenmesi 1.9 milyon Euro’luk bonservis taksidi gecikirken, S. Liege ise harekete geçti. Belçika ekibi, paranın ödemesi halinde durumu FIFA’ya ileteceğini belirtti.

YÖNETiM CEBiNDEN VERDi

Özbek ile ödemeler konusunda uzlaşamayıp bloke kaldırılamadı. Buna karşın Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, taksidi S. Liege’e cebinden ödedi ve FIFA tehlikesi ortadan kalktı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın